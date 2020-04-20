Завжди цікаво, як виглядали улюблені актори та співаки в дитинстві. Але особливо цікаво подивитися, якими були в дитинстві самі брутальні чоловіки Голівуду

Politeka.net вирішила згадати, як виглядали найкрасивіші чоловіки 1990-х в дитинстві.

«Міцний горішок» Брюс Вілліс народився в родині американського солдата та німкені. У дитинстві Брюс сильно заїкався. Щоб справитися з цією проблемою він ходив в театральний гурток. Вілліс потрапив у кіно випадково – коли він працював барменом, його помітив режисер по кастингу і запросив на роль бармена.

Жан-Клод Ван Дамм народився в Бельгії. У дитинстві красень займався карате, але виглядав звичайним ботаном, так як носив окуляри. За свою кар'єру красень встиг знятися в більш ніж 65 картинах.

Арнольд Шварценеггер починав свою кар'єру як бодібілдер і тільки потім прославився в кіно. Але талановита людина талановита в усьому, тому на спаді своєї кар'єри Шварценеггер подався в політику. В юності актор був дуже привабливим.

Сильвестр Сталлоне був скромною дитиною, так як у зв'язку з родовою травмою половина його обличчя є нерухомою. Сталлоне погано розмовляв і постійно бився з однолітками, які його ображали. Непереможний характер дозволив акторові стати всесвітньо відомим.

Ще одна зірка 1990-х Дольф Лундгрен народився в Швеції в сім'ї середнього класу. Батько бив Дольфа і його мати, обзиваючи невдахою. Це, за словами актора, мотивувало його досягти успіху і займатися контактними видами спорту.

Нагадаємо, що страшна звістка з'явилася на сторінці Сильвестра Сталлоне: "Світ втратив великого артиста", фатальні деталі.

Як писала Politeka, Шварценеггер показав, як бореться з вірусом, відео: "Не слухайте пустоголових".

Також Politeka писала, що одеський Ван Дамм приголомшив усіх новим трюком: відео не для людей зі слабкими нервами.