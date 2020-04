Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, поділилася стильними кадрами без білизни

Після того, як зірка заявила про те, що вона вже перехворіла вірусом, дівчина кардинально змінила свій спосіб життя і почала насолоджуватися виділеним їй часом для відпочинку. Ольга почала проводити час з близькими та активно відпочивати разом з ними в ізоляції. Тим не менш артистка не перестає приємно радувати шанувальників новими кадрами з фотосесій, передає Politeka.net.

На нових стильних кадрах дівчина з'явилася з яскравим макіяжем на обличчі, котре відтінило її вилиці, з розпущеними, злегка хвилястими волоссям і яскравими прикрасами. Дівчина доповнила свій лук незвичайними босоніжками на тонкій шпильці з безліччю чорних ремінців.

Проте, головною родзинкою образу став костюм з блискучої тканини з неймовірно глибоким вирізом на грудях, який відразу ж помітили шанувальники:

«Привіт з Баку..🌸», «Христос Воскрес 🙏», «Stunning», «Дуже красива!!!🔥», «you ok??? 👍👍👍👍😬😬😬😬», «Olga kyrelenka What are you doing in quarantine😘», «😍Дуже красива❤», «Христос воскрес 🙌🙂☺️🙂», «Оля, і вам і вашій родині здоров'я і щастя!❤️🌹❤️», «Ах Ольга», «Оля вашій родині щастя, здоров'я», «You are so sexy 😍», - написали шанувальники.

Зазначимо, раніше ольга Куриленко також прокоментувала своє одужання і життя на карантині після вірусу:

«Мушу сказати, мені особисто дуже подобається цей час (тепер, коли я одужала), так як мені не потрібно нікуди йти, мені не потрібно подорожувати і мені не треба працювати. Я жадала цього перерви цілу вічність, і тепер я можу мати його і надолужити згаяне. У мене так багато речей, які я залишила позаду, тому що у мене просто не було часу займатися чим-то з-за постійної роботи! І тепер я можу нарешті надолужити згаяне.

Жодного разу мені не було нудно. Навпаки, я вважаю, що мої дні проходять надто швидко, і я хотіла б, щоб дні були довші. Але навіть незважаючи на те, що я працюю над своїми особистими справами, я все ще ОТДЫХЫЮ від роботи, яка мені так потрібна, стільки болю більше немає», - розповіла Ольга.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда засвітила зайве в пікантній позі: тканина нічого не приховала.

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко в образі русалки розбурхала видом без одягу

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко вигнулась у відвертій позі, показавши себе у всій красі