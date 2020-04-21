Дитина – це велике щастя для родини, а двійнята – подвійне щастя. У зіркових батьків на світ нерідко з'являється відразу дві дитини.
Politeka вирішила згадати, в кого із зірок народилися двійнята, і які милашки вони сьогодні.
Олена Кравець з «Квартал 95» в 2016 році стала щасливою мамою двійнят Івана і Каті. Як зізналася артистка, до цієї вагітності їй довелося пережити два викидня, тому діти стали для неї справжнім подарунком долі.
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Легендарна співачка Алла Пугачова знову стала матір'ю, коли їй було 64 роки. Правда, дітей для неї і Максима Галкіна виносила сурогатна мати. Ліза і Гаррі проводять дуже багато часу з артисткою. Видно, що для неї вони стали другим диханням.
У голлівудської зірки Анджеліни Джолі з Бредом Піттом народилися двійнята - хлопчик Нокс і дівчинка Вів'єн. До речі, право публікації перших фотографій новонароджених були продані одному з американських журналів за 14 мільйонів доларів.
У солістки «Нічних снайперів» і екс-тренера шоу «Голос» Діани Арбеніної в 2010 році народилися близнюки Артем і Марта. Арбеніна заперечує, що народила дітей за допомогою ЕКО, але особу батька не розголошує.
У російської тенісистки Анни Курнікової і співака Енріке Іглесіаса теж народилися двійнята - Люсі і Ніколас. Пара разом уже майже 20 років.
Нагадаємо, що діти Пугачової і Галкіна порадували батьків до свята, домашнє відео: "Дивись, татусь!".
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі не стрималася і вразила визнанням про дітей.
Також Politeka писала, що дочка Кравець з "Квартал 95" похвалилася забороненими розвагами в Одесі: "Ну нічого собі!".