Не всі вони схожі один на одного

Дитина – це велике щастя для родини, а двійнята – подвійне щастя. У зіркових батьків на світ нерідко з'являється відразу дві дитини.

Politeka вирішила згадати, в кого із зірок народилися двійнята, і які милашки вони сьогодні.

Олена Кравець з «Квартал 95» в 2016 році стала щасливою мамою двійнят Івана і Каті. Як зізналася артистка, до цієї вагітності їй довелося пережити два викидня, тому діти стали для неї справжнім подарунком долі.

Легендарна співачка Алла Пугачова знову стала матір'ю, коли їй було 64 роки. Правда, дітей для неї і Максима Галкіна виносила сурогатна мати. Ліза і Гаррі проводять дуже багато часу з артисткою. Видно, що для неї вони стали другим диханням.

У голлівудської зірки Анджеліни Джолі з Бредом Піттом народилися двійнята - хлопчик Нокс і дівчинка Вів'єн. До речі, право публікації перших фотографій новонароджених були продані одному з американських журналів за 14 мільйонів доларів.

У солістки «Нічних снайперів» і екс-тренера шоу «Голос» Діани Арбеніної в 2010 році народилися близнюки Артем і Марта. Арбеніна заперечує, що народила дітей за допомогою ЕКО, але особу батька не розголошує.

У російської тенісистки Анни Курнікової і співака Енріке Іглесіаса теж народилися двійнята - Люсі і Ніколас. Пара разом уже майже 20 років.

Нагадаємо, що діти Пугачової і Галкіна порадували батьків до свята, домашнє відео: "Дивись, татусь!".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі не стрималася і вразила визнанням про дітей.

Також Politeka писала, що дочка Кравець з "Квартал 95" похвалилася забороненими розвагами в Одесі: "Ну нічого собі!".