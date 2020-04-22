Зірки все своє життя на виду, тому в мережі можна знайти фото з будь-якого періоду їхнього життя, починаючи з самого дитинства

Рoliteka.net вирішила згадати, як виглядали популярні зірки, 20 і 30 років тому, коли вони ще були молодими, а їхня кар'єра тільки починалася.

Українська співачка Лоліта довгий час жила зі своїм колегою по групі Олександром Цекало. У пари є спільна дочка Єва. В молодості Лоліта була дуже худою.

Алла Пугачова протягом свого життя постійно змінювала імідж. Її зачіски і вага змінювалися з кожним десятиліттям, але популярність не зникала ніколи.

Наташа Корольова юркнула з дому прямо в обійми юного Ігоря Ніколаєва. Пара дуже красиво виглядала разом, поки Корольова не втекла до Тарзана.

Телеведуча Ксенія Собчак в юності постійно перебувала серед зірок, адже її батько був мером. Вже в дитинстві Ксенія була в курсі всіх новин зі світу шоу-бізнесу.

Співачка Валерія жила зі своїм продюсером Олександром Шульгіним, якому народила трьох дітей. Чоловік регулярно бив артистку.

Мало хто пам'ятає, але Лариса Доліна в молодості була ще тією оторвою. Вона одягалася в епатажні вбрання.

Український артист Андрій Данилко модернізував образ Вєрки Сердючки довгий час. На самому початку Сердючка була дуже комічним персонажем.

Скандальна балерина Анастасія Волочкова на зорі своєї кар'єри була дуже красивою. Її обожнювали мільйони.

Нагадаємо, що коханець Наташі Корольової показав свою спадкоємицю, зовнішність вражає: "Схожа на...".

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