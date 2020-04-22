60-річний голлівудський актор Вел Кілмер, відомий по ролі Бетмена, написав автобіографічну книгу, в якій відверто розповів про своє життя

Втім, сама цікава частина книги присвячена численним романам з голлівудськими красунями, моделями і співачками. Серцеїд 90-х встиг позустрічатися з супермоделлю Сінді Кроуфорд, актрисою Анджеліною Джолі, співачкою Шер і багатьма іншими.

Мемуари актора, який був дуже красивим в молодості, отримали назву "Я твій Гекльберрі". Їх особливість в тому, що актор докладно описує всі свої стосунки.

Кілмер зізнається, що «калейдскоп» його романів почався з відносин з Шер, яка була старша актора на 13 років. «Ми обидва любили посміятися», - написав Вел про їхній роман.

Свою любов до Кроуфорд він описує дуже зворушливо.

«Любив і просто продовжував любити її. Я думав, що міг би померти від любові і щастя», - зізнається зірка.

Крім цього, актор розповів про роман з Анджеліною Джолі, з якою вони разом знімалися в історичному фільмі «Олександр». Кілмер зізнався, що Джолі врятувала його від самотності і «була найсерйознішою і найдушевнішою з всіх» дівчат, з якими йому доводилося зустрічатися.

Найважче актор пережив розлучення з актрисою Деріл Ханною. За його словами, він все ще любить її.

«Коли ми розлучилися, я плакав кожен день протягом півроку», - написав актор у свій книзі.

Як відомо, з 2015 року Кілмер бореться з раком гортані. Шер допомогла йому на перших стадіях лікування, так як актор втратив всі свої гроші через невдалі інвестиції та якийсь час жив на пляжі.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі не стрималася і вразила визнанням про дітей.

Як повідомляла Politeka, найгарячіші двійники Анджеліни Джолі перевершили її красою, фото.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі знайшла собі нового красеня, з'явилися фото пари: Пітт кусає лікті.