Діти знаменитостей ростуть на наших очах і за деякими з них дуже цікаво спостерігати: вони стали справжніми красенями і не розгубили свій талант

Politeka показує фото дорослих синів зірок, батьки яких можуть по-справжньому пишатися.

Синові Наташі Корольової та Сергія Глушка виповнилося вже 18 років. Архип Глушко з роками стає все більше схожим на тата, пробує свої сили в музиці. Хлопець вже випустив свій перший трек під псевдонімом Грек.

У співачки Валерії двоє синів: Артемію 25 років, Арсенію 21. Старший живе і будує кар'єру в Швейцарії — він працює в звукозаписній компанії і продюсує зарубіжних артистів.

Арсеній - музикант, він грає на піаніно і пише музику. Крім цього, молодий чоловік захоплюється відеоблогінгом.

Блакитноокий красень-син Наталії Водянової може піти в модельний бізнес по стопах своєї мами. Але поки його більше цікавить інше, 18-річний Лукас Портман бере активну участь у благодійній діяльності.

Старший син Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова-молодшого Микита виступає з власною музичною групою, грає в театрі, знімається в кіно і бере участь в різних телешоу. Молодший, 21-річний Дені, навчався в Кембриджі на факультеті бізнес-менеджменту.

Синові Дмитра Нагієва Кирилу вже 30 років. Він успішний актор, телеведучий і підприємець. Молодий чоловік захоплюється спортом: велике задоволення йому приносить катання на гірських лижах.

22-річний син співака Олега Газманова Філіп отримав вищу освіту в Великобританії, він вивчав сучасні стратегії в бізнесі. Зараз юнак багато часу проводить в тренажерному залі і любить похвалитися рельєфним тілом в Instagram.

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