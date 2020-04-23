Багато зірок взяли частинку зовнішності, харизми та таланту від своїх мам і саме їм зобов'язані своєю славою

Politeka вирішила зібрати показові фотознімки зіркових красунь і їхніх мам.

Лідія Петрівна, мама Насті Каменських і теща Потапа, — теж співачка, раніше вона виступала у складі хору імені Григорія Верьовки. А в минулому році жінка повернулася до музики і записала пісню "Подруга" в дуеті з Аллою Кудлай.



Мама Віри Брежнєвої Тамара Галушка, яка працювала прибиральницею і виховувала чотирьох дочок, завжди вірила в своїх дівчат, і її надії виправдалися.

Божевільні виходи Наташі Корольової та її мами Людмили Поривай на червоні доріжки вже стали легендою. Співачка з мамою також вели спільне кулінарне шоу на Першому каналі.

В роки своєї молодості мамі моделі Ірини Шейк – Ользі, доводилося непросто. Батько Шейк рано помер від хвороби легенів, тому їй доводилося працювати на декількох роботах. Ольга Шайхісламова – викладач музики, але після народження внучки Леї переїхала до дочки в Нью-Йорк і допомагає виховувати дитину.

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко називає маму "найкращою жінкою у світі". Зараз мати Регіни часто допомагає дочці і її не менш популярному чоловіку Владу Топалову у вихованні онука.

Зірка шоу "Орел і решка" і полулярная блогер Настя Івлєєва завжди твердить про теплі стосунки з мамою. Наталя завжди надавала підтримку дочці і не забороняла їй шукати свій власний шлях.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко публічно позбавилася від нижньої білизни і довела Івлєєву до істерики.

Як писала Politeka, розповнілу Настю Каменських в ліфчику висміяли за дивне відео зі сковорідкою.

Також Politeka писала, що Брежнєва поплескала себе по грудях і показала, в чому ходить перед Меладзе.