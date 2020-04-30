Російський композитор і співак, колишній чоловік співачки Наташі Корольової, Ігор Ніколаєв зворушливо привітав з днем народження колегу і друга

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram Ніколаєв опублікував архівні фото з іменинником Філіпом Кіркоровим, якому 30 квітня виповнюється 53 роки.

На одному зі знімків усміхнені чоловіки обнімаються, на іншому - постали на борту літака, вже разом з дітьми Кіркорова.

Ніколаєв тепло привітав товариша зі святом, а також поспівчував, що з цієї нагоди не вдасться влаштувати вечірку - через карантин.

"ДОРОГИЙ ФІЛІП! З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! ВІН БУДЕ УНІКАЛЬНИМ - без гостей і грандіозного свята,як зазвичай, а з дітками і в родинному колі! І це кайф! Щасливий привітати тебе одним з перших (першим не вийшло!😂) з надією, що наступного року ти зможеш бути на моєму дні народження, а я на твоєму! Життя триває! Щастя, Здоров'я, Творчості тобі, мій друже!🎉❤️🎹 #игорьниколаев @fkirkorov", - написав Ніколаєв.

Тисячі фанатів відгукнулися "сердечками" і купою коментарів з привітаннями.

"Які ви красунчики😍😍"

"найкрутіші🤘🏽! З Днем Народження Філіп!🎈"

"Ура!!) З днем Народження"

Раніше ми повідомляли, Кікоров поділився в Instagram кадрами, як його діти, 8-річна Алла-Вікторія і 7-річний Мартін-Крістін, грають разом з донькою співачки Ані Лорак Софією.

З п'ятихвилинного ролика стає зрозуміло, що Софія разом із спадкоємцями Філіпа поставили виставу для дорослих, на яке запросили Кіркорова, його батька та інших гостей.

«Сьогоднішній епідемії важко порадіти, однак світлу сторону можна знайти в будь-якому явищі життя. Діти готують вечорами театральні та музичні постановки, розважають сім'ю серією вистав «Дружна сімейка», - пояснив співак.

Нагадаємо, що дочка Ані Лорак сильно скорчилась і вразила видом поруч з дітьми Кіркорова: "Які всі зайчики".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров розпродає особисті речі, але у Волочкової все ще гірше: "Немає грошей на їжу".

Також Politeka писала, що Кіркоров показав, на кого схожі його діти насправді, фото облетіло мережу: "Бережи улюблену".