Українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк порадувала черговими відвертими фото української співачки Даші Астаф'євої
Зірки влаштували гарячу фотосессиию і "порційно" розбурхують користувачів мережі, пише Politeka.net.
На знімку українська співачка постала зовсім голою, вона прикривалася, наскільки це можливо, лише ковдрою.
Даша постала біля дзеркала, вигнувшись і виставивши свою п'яту точку. Співачка притулилася до свого відображення губами. Образ української знаменитості завершили прикраси.
Волосся красуня зібрала в пучок.
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Фото вийшло дуже гарячим і ніжним.
"Йшов 49-й день самоізоляції..🖤🎥 А я так і не змогла вибрати: колір або чб?", - написала Плакидюк.
За півгодини пост зібрав майже 8000 лайків та багато коментарів.
"Так, і як тепер жити? ♨️", "розділите мій біль!!!", "а Дарина не проти того, що ви викладаєте такі фотографії?", "Мені здається що це вже занадто відверто 😳🤭?", "Чому підписавшись на Соню, я весь час бачу голу Астаф'єву?)", "Кольорова 😻🔥🔥 дуже естетично виглядає і анітрохи не вульгарно❤️", "Чарівно 😍", "Голосую за колір)", "Неймовірна краса, естет всередині мене задоволений😊 Більше колір зайшов", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, раніше Соня Плакидюк опублікувала інше відверте фото Даші Астаф'євої.
Так, співачка розташувалася на сірому кріслі, поклавши ноги на друге. Зірка розтягнулася і вигнулась, продемонструвавши ідеальні форми.
Неозброєним поглядом видно плоский живіт та тонка талія співачки.
Артистка підняла одну руку над головою, а другою доторкнулася до обличчя, ніби закриваючи його.
Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накачене формами.
Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна.