Українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк порадувала черговими відвертими фото української співачки Даші Астаф'євої

Зірки влаштували гарячу фотосессиию і "порційно" розбурхують користувачів мережі, пише Politeka.net.

На знімку українська співачка постала зовсім голою, вона прикривалася, наскільки це можливо, лише ковдрою.

Даша постала біля дзеркала, вигнувшись і виставивши свою п'яту точку. Співачка притулилася до свого відображення губами. Образ української знаменитості завершили прикраси.

Волосся красуня зібрала в пучок.

Фото вийшло дуже гарячим і ніжним.

"Йшов 49-й день самоізоляції..🖤🎥 А я так і не змогла вибрати: колір або чб?", - написала Плакидюк.

За півгодини пост зібрав майже 8000 лайків та багато коментарів.

"Так, і як тепер жити? ♨️", "розділите мій біль!!!", "а Дарина не проти того, що ви викладаєте такі фотографії?", "Мені здається що це вже занадто відверто 😳🤭?", "Чому підписавшись на Соню, я весь час бачу голу Астаф'єву?)", "Кольорова 😻🔥🔥 дуже естетично виглядає і анітрохи не вульгарно❤️", "Чарівно 😍", "Голосую за колір)", "Неймовірна краса, естет всередині мене задоволений😊 Більше колір зайшов", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Соня Плакидюк опублікувала інше відверте фото Даші Астаф'євої.

Так, співачка розташувалася на сірому кріслі, поклавши ноги на друге. Зірка розтягнулася і вигнулась, продемонструвавши ідеальні форми.

Неозброєним поглядом видно плоский живіт та тонка талія співачки.

Артистка підняла одну руку над головою, а другою доторкнулася до обличчя, ніби закриваючи його.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накачене формами.

Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна.