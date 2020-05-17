Співачка Наташа Корольова розкрила несподівані деталі про розлучення зі своїм першим чоловіком російським композитором Ігорем Ніколаєвим

Миколаїв і Корольова вирішили одружитися, черга два роки після знайомства. Правда, церемонія була скромною і пройшла в домашніх умовах, що трохи засмутило співачку, пишуть російські ЗМІ.

«Я у 18 років вийшла заміж, я мріяла про машину «Чайку», ляльці на неї, хотіла і фату, і сукня…. Все-таки перший мій чоловік, улюблений…», — згадала про минуле Наташа.

Подружжя прожили разом десять років, після чого, до жаху шанувальників, вирішили розлучитися. За словами Королевою, стосунки з композитором були непростими.

«Він чудовий музикант і відмінний друг, але жити з ним дуже складно. Мабуть, тому наш тандем розпався», — зазначила артистка.

Примадонна російської сцени Алла Пугачова, яка була головною співачкою для Миколаєва, досить ревно ставилася до появи молодий конкурентки. Але виявилося, що саме Пугачова дала Корольовій пораду під час розлучення з Ніколаєвим.

«У неї до Ігоря особливе ставлення, вона називає його синочком. А тут він втратив голову, притягнув якусь з Києва напідпитку. Вона, як справжня мама, захищала його. Але потім час усе розставив на свої місця. У момент розставання з Ігорем я саме від неї почула потрібні слова, яких мені не вистачало», — зізналася Наташа.

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