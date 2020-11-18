Українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, затужила за своїми шанувальниками

Як передає Politeka.net, відповідний пост артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Думаю про вас...Коли знову зможу обійняти вас поглядом", - йдеться у підписі до посту.





Шанувальники відповіли співачці взаємністю, а деякі поцікавилися, коли Лорак збирається в Україну.



"Кароліна, а плануються наступного року концерти в Україні?", "Чекаємо час, коли знову побачимо Вас!", "Ми теж думаємо про Вас і шалено сумуємо, не можу дочекатися зустрічі впевнена це буде найщасливіший день!", "Кароліна, буде ж тур в березні, по містах, які вказані на сайті? Все офіційно? Квитки купувати?",- писали в коментарях під постом співачки.

Нагадаємо, що Ані Лорак не проти в найближчому майбутньому зробити тур по Україні. При цьому вона додала, що приїжджає на батьківщину досить часто, адже тут живе її сім'я.



"Я буваю в Україні досить часто і кожен раз отримую неймовірне задоволення, тому що тут живе моя сім'я, батьки, брати, багато близьких друзів", - поділилася співачка в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, Ані Лорак перебуває в особливому зв'язку з Лазарєвим ще з дитинства, визнання співачки.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина молодого коханця Ані Лорак переживає нову драму.







