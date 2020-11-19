Відома режисерка і сценаристка Оксана Байрак вразила шанувальників своїм перевтіленням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Байрак у соцмережі.

Так, режисерка опублікувала фото, на якому, за словами підписників, знаменитість виглядає в свої 56 років ефектніше, ніж в молодості.

Байрак не приховує, що неодноразово лягала під ніж пластичного хірурга, щоб зробити свою зовнішність ще цікавішою.

В результаті Оксана Байрак змінилася до невпізнання - вона збільшила губи, зробила комплексну підтяжку обличчя і підкоригувала масивне підборіддя.

"Немає слів... Ви чудова!!! Ви так покращали!", "Ось це так!!! Ракета, бомба! Вас би на обкладинку модного журналу!", "Ви з кожним разом все крутіші і крутіші... Навіть не беруся гадати, що буде далі", "Прямо фотомодель, сама чарівність!", "Вам так личить цей колір!", "Гарна, неймовірна!" - пишуть в коментарях.

Як відомо, Оксана Байрак - український режисерка, продюсерка, сценаристка, актриса і телеведуча. Є лауреатом IV Національної премії кінобізнесу України (2007). Їй 56 років. Вона народилась у Криму.

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