Відома режисерка і сценаристка Оксана Байрак вразила шанувальників своїм перевтіленням
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Байрак у соцмережі.
Так, режисерка опублікувала фото, на якому, за словами підписників, знаменитість виглядає в свої 56 років ефектніше, ніж в молодості.
Байрак не приховує, що неодноразово лягала під ніж пластичного хірурга, щоб зробити свою зовнішність ще цікавішою.
Фаворитка Кіркорова показала своїх дітей, які підросли і стали схожими на співака: "Загадки природи..."
Як виглядає та чим займається син Олега Винника й Таюне, якого приховують від публіки: "Посів перше місце в..."
Тарзан, що втік від Наташі Корольової, забрався верхи на мужика, мережа кипить: "Не ганьби її"
Розпусна Анджеліна Джолі в мокрій сукні не стала прикривати пікантні місця: "Очей не відірвати"
В результаті Оксана Байрак змінилася до невпізнання - вона збільшила губи, зробила комплексну підтяжку обличчя і підкоригувала масивне підборіддя.
"Немає слів... Ви чудова!!! Ви так покращали!", "Ось це так!!! Ракета, бомба! Вас би на обкладинку модного журналу!", "Ви з кожним разом все крутіші і крутіші... Навіть не беруся гадати, що буде далі", "Прямо фотомодель, сама чарівність!", "Вам так личить цей колір!", "Гарна, неймовірна!" - пишуть в коментарях.
Як відомо, Оксана Байрак - український режисерка, продюсерка, сценаристка, актриса і телеведуча. Є лауреатом IV Національної премії кінобізнесу України (2007). Їй 56 років. Вона народилась у Криму.
Нагадаємо, "облисіння, складки, сліди пластики": що Лорак, Каменських, Бузова, Волочкова та інші ховають під фотошопом.
Також Politeka писала, що Тіна Кароль, Каменських, Лобода, Ратаковськи та інші зірки, які без сорому роздяглися: топ жарких фото.
Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки.