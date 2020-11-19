Одна з найепатажніших "пацанок" Анастасія Покрищук продовжує змінювати свою зовнішність і дивувати оточуючих
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт "1 хвилина".
Як відомо, зараз Анастасії 31 рік, а в проєкті "Від пацанки до панянки" вона затрималася ненадовго. Однак за цей час глядачі встигли запам'ятати епатажну дівчину. На момент зйомок у неї вже були збільшені вилиці і губи.
На цьому дівчина не зупинилася і зупинятися, схоже, не збирається. Більш того, Покрищук самій подобається те, як вона виглядає зараз, тому на образи та інші випади на свою адресу від недоброзичливців Анастасія уваги не звертає, а коментарі в соцмережах не закриває, хоч там і можна побачити чимало негативу.
"Анджеліна Джолі поруч не стояла": рогата Бузова наробила галасу новим образом, фото красуні
На "Новій пошті" гримить скандал з посилками, подробиці НП: "Виходить, вкрадена..."
Прокляття "Моєї прекрасна няні": слідом за Заворотнюк хвороба вразила знаменитого актора
Весілля 19-річної внучки Софії Ротару з дорослим мільйонером, батько не стримав емоцій: "Всяку гидоту..."
На акаунт дівчини підписалися вже більше двохсот тисяч людей. На своїй сторінці вона регулярно публікує нові фото і відео, а на цей раз вона показала зміни в зачісці.
"Ви любите мені радити щось :) Так що давайте вирішимо, якого кольору пасма мені ще всунути в бошку?)" - так підписала своє фото Анастасія.
В коментарях підписники написали свої поради з цього приводу, пропонуючи найрізноманітніші кольори - від жовтого до фіолетового.
Незабаром Анастасія опублікувала відео з результатом змін. Судячи з усього, вона вирішила прислухатися до всіх порад відразу, пофарбувавши пасма волосся в різні кольори - синій, фіолетовий, жовтий і т.д.
Нагадаємо, "Я нікому не потрібна": подробиці спроби самогубства зірки шоу "Від пацанки до панянки".
А ще Politeka писала про зірку "Від пацанки до панянки", яка обколола обличчя до невпізнання, показові кадри.
Також Politeka повідомляла, що підопічна Фреймут з "Пацанок" вийшла заміж: валялася на підлозі і світила трусами.