Одна з найепатажніших "пацанок" Анастасія Покрищук продовжує змінювати свою зовнішність і дивувати оточуючих

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт "1 хвилина".

Як відомо, зараз Анастасії 31 рік, а в проєкті "Від пацанки до панянки" вона затрималася ненадовго. Однак за цей час глядачі встигли запам'ятати епатажну дівчину. На момент зйомок у неї вже були збільшені вилиці і губи.

На цьому дівчина не зупинилася і зупинятися, схоже, не збирається. Більш того, Покрищук самій подобається те, як вона виглядає зараз, тому на образи та інші випади на свою адресу від недоброзичливців Анастасія уваги не звертає, а коментарі в соцмережах не закриває, хоч там і можна побачити чимало негативу.

На акаунт дівчини підписалися вже більше двохсот тисяч людей. На своїй сторінці вона регулярно публікує нові фото і відео, а на цей раз вона показала зміни в зачісці.

"Ви любите мені радити щось :) Так що давайте вирішимо, якого кольору пасма мені ще всунути в бошку?)" - так підписала своє фото Анастасія.

В коментарях підписники написали свої поради з цього приводу, пропонуючи найрізноманітніші кольори - від жовтого до фіолетового.

Незабаром Анастасія опублікувала відео з результатом змін. Судячи з усього, вона вирішила прислухатися до всіх порад відразу, пофарбувавши пасма волосся в різні кольори - синій, фіолетовий, жовтий і т.д.

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