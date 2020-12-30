Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала пружні сідниці в бікіні
Пекуча брюнетка балує своїх шанувальників видами своїх принад, передає Politeka.net. Зірка одягла крихітне бікіні, яке ефектно виглядало на її принадах.
До слова тканина купальника була прозорою і на одному з фото можна було помітити найпікантніші деталі.
Пишні груди знаменитості виставилися, спокушаючи своїми видами.
Модель обернулася до камери спиною, виблискуючи підкачаною п'ятою точкою в малесеньких плавочках.
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Прийняті ракурси дали вдосталь намилуватися спокусливою моделлю. Різні прикраси доповнили образ.
Сьєнега розпустила хвилясте волосся, яке намочила на одному з кадрів, позуючи у воді повного басейну.
"У міру того, як рік добігає кінця, я думаю, що пора трохи подумати про себе. Ви знаходите час, щоб подумати? 😏 ",- підписала гарячі знімки зірка.
За сім годин пост зібрав понад 12 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік спокусливої красуні багато приємних слів.
"З кожним днем ти все божественніше", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега підкреслила всі вигини зірки, а глибоке декольте додало образу особливої пікантності.
Кассандра ледь утримувала бюст від того, щоб він не показався у всій красі. Груди заворожували красою, чого і домагалася спекотна брюнетка.
Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала в мініатюрному бікіні, яке складалося майже з одних мотузочок. Клаптики тканини ледве прикривали пишні форми красуні, але дівчину це зовсім не бентежило.
Нагадавши, Кассандра Сьєнега з Playboy прикрила свій сором тільки ниточками бікіні
А ще Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з Playboy в прозорому топі полоскотала нерви шанувальникам
Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з Playboy не втримала пишну "пишність" в шовкових стрічках