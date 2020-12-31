Відома американська модель Ебі Ретчфорд показала себе без одягу

Пишногруда брюнетка постійно демонструє форми в найспекотніших образах і вигідних ракурсах, пише Politeka.net. Цього разу зірка вирішила і зовсім здивувати, з'явившись і зовсім оголеною.

Ебі повністю роздяглася і присіла на пуфик. Красуня красиво нагнулася, похвалившись рівною спинкою. Також не можна не відзначити її красиві сідниці.

Зірка розпустила довге хвилясте волосся закинувши його на одне плече, і відкривши види з одного боку.

Красуня прикрила оголений бюст рукою, тим самим прикривши найпотаємніше під довгими нігтями.

Красуня виставила стрункі ніжки на шпильках, вона дивилася в камеру широкими очима, і відкрила пухкі губи.

За 11 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону брюнетки масу вихваляють повідомлень.

"Вогнена досконалість", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в трусиках і топі. Красуня потягнула руками за білизну і спокусливо вигнулася. Волосся у красуні було розпущеним, а образ дівчина доповнила яскравим мейком. Знімок вийшов дуже спокусливим і гарячим.

"Не впевнена, чи подобається мені це фото або хайлайтер на моєму носі робить мене схожою на Рудольфа. Ну що ж, не можу перемогти їх усіх. Гарного понеділка, дітки!",- написала зірка під фото.

Раніше повідомлялося, Ебі Ретчфорд позувала без верхньої нижньої білизни, прикривши пікантні місця руками. Однак через значні об'ємів, вийшло це не дуже добре. Шанувальників, тим не менш, це привело в неймовірний захват.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"