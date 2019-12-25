У 2019 році Україна відзначає католицьке різдво 25 грудня, як багато країн в Європі і по всьому світу. Століттями це свято обростав традиціями. Віруючі давно помітили, як найкраще провести день і чого не можна робити в жодному разі. Щоб наступний рік пройшов добре, краще підготуватися до Різдва і слідувати звичаям.

Різдво Ісуса Христа, Божого сина, ознаменувало початок сучасної ери. Саме з цієї події, за християнським віруванням, минуло 2020 років.

У 2017 році католицьке Різдво стало офіційним вихідним за указом п'ятого президента України Петра Порошенка. Таким чином українці стали ближчими до західних цінностей. Адже 25 грудня святкують майже всі християни світу, включаючи католиків, протестантів і навіть православних. У 2019 році ця дата припадає на середу.

На Різдво Христове заборонена фізична праця. Згідно звичаям, потрібно заздалегідь виконати всі заплановані завдання. А якщо не вийшло за часом - відкласти на потім. Зокрема, краще забути про шиття, викройку, в'язання та інше рукоділля. Деякі вірять, що порушення цієї заборони принесе людині глухоту чи сліпоту. Заборонена також полювання. Вважається, що вона може обернутися смертельним результатом.

Святкова ніч з 24 на 25 грудня називається Різдвяним Святвечором. В Європі, США та інших католицьких країнах прийнято дарувати подарунки і збиратися за столом. Але не можна забувати про Різдвяний піст, який діє до вечора 24 грудня, поки на небі не з'явиться перша зірка.

До цього моменту зазвичай їдять коливо: пісну кашу із зерен пшениці або ячменю з медом. В Україні її ще називають кутею. Підійдуть також овочеві салати, супи та інші пісні страви. Коли ж зірка засяє на небі - можна їсти досхочу. За традицією на святі не можна економити: чим розкішніше сім'я відзначить Різдво, тим успішніше проведе наступний, 2020 рік. Потрібно сідати за стіл в найкращому і новому одязі. Але ні в якому разі не можна надягати чорне вбрання - це приносить нещастя.

Святкуючи Різдво, забороняється лаятися, сваритися і проявляти негативні емоції. Особливо за столом. Замість цього потрібно створити в будинку теплу, сімейну і позитивну атмосферу. Всі розбіжності можна вирішити після свята. Незважаючи на конфлікти, варто приготувати близьким гарні побажання. Приємним сюрпризом вважаються вітальні листівки з Різдвом.

Для приємного проведення часу прийнято співати різдвяні пісні, читати вірші або дивитися фільми. Сімейна картина “Як Грінч вкрав Різдво” підійде для дітей і дорослих.

Добре, якщо є камін. За традицією в ньому запалюють вогнище і підтримують полум'я всю ніч, поки не розвидниться. А ось гадати, у це свято не можна.

На Заході до Різдва встановлюють так зване “різдвяне дерево” - Christmas Tree. У пострадянському просторі прийнято наряджати ялинку до Нового року. Але ці дати в календарі знаходяться досить поруч. Тому жителям України не складно добути хвою і прикрасити будинок перед Різдвом, щоб зустріти його в святковій атмосфері. Є один важливий нюанс - на вершечку різдвяної ялинки не може бути нічого іншого, крім зірки. Це символ, який вказав на народження Ісуса у місті Віфлеєм.

На Різдво в католицьких храмах відбуваються святкові богослужіння в честь Бога-Отця, Богоматері і Святого духа. Як правило, священики прикрашають зали декоративними яслами з Ісусом, Йосипом і Марією. Композицію можуть доповнювати пастухи і домашні тварини.