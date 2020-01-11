Одним із найбільш таємничих і багатих на традиції вечорів в Україні вважається 13 січня. В цю ніч народ зустрічає Новий рік за старим календарем і християнське свято Меланки, яке злилось зі старослов'янським Щедрим Вечором. Танці, пісні, щедрівки, подарунки, ворожіння і банкетний стіл — це лише вершина айсберга.

Через тиждень після коляди, перед Новим роком (за старим стилем), настає Щедрий Вечір. Це свято прийшло до нас ще з дохристиянських українських традицій. За християнським календарем — це день преподобної Меланії. В народній "солянці" обидва свята об'єдналися, і тепер маємо Щедрий вечір, або свято Меланки.

У святковий вечір 13 січня українські церкви проводять урочисті Богослужіння на закінчення Старого року, щоб подякувати Отцю небесному за ті дари, що він нам дав, і попросити поблажливості на наступний календарний. Люди готують багато страв на стіл, зокрема традиційну кутю з медом. Ця вечеря і називається Щедрою, бо на столі не пісна їжа, а ковбаси, холодець, шинка та інші смаколики.

Згідно з традиціями, у цей вечір люди переодягаються в казкових персонажів і водять по вулицях козу Меланку (символ богині місяця), супроводжуючи це піснями і танцями. Козою може переодягнутися хто завгодно.

Під вечір, ближче до півночі, дівчата об'єднуються в групи і йдуть щедрувати. Як правило, веселі віршики співаються під вікнами будинків. Подейкують, що в цю ніч можна побачити, як новий рік заступає на місце старого.

Варто відзначити, що існує і обряд посівання, який організовують діти, а саме хлопці. Найкращі подарунки даруються першим ранковим посівальникам. Всі ці традиції спрямовані на те, щоб залучити до будинку людей щастя, добро, достаток, відмінний урожай. Старий Новий рік 2020 не став винятком, і чекає на своїх гостей.

Традиційні гарні щедрівки

Як правило, всі щедрівки носять жартівливий характер. Дівчата хвалять господаря і господиню, бажають доброго врожаю і достатку, нерідко погрожують різними витівками, якщо їм не дадуть подарунок (наприклад, впустити мишу в дім).

Щедрик ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски,

А як мало - дайте сала;

А як донесу, дайте й ковбасу.

А як дасте хлібишку, то з'їм її затишку!

Винесіть книш, бо впустю в хату миш.

Винесіть ковбасу, бо всю хату рознесу!

Чи варили юшку?

Подайте галушку!

Із горбика та в долинку –

Дайте млинчик у торбинку.

Щедрівки прийнято не просто розповідати, а співати, і дуже добре, якщо цим буде займатися відразу кілька дівчат.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

"Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару, –

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Звичайно, дівчат щедрувати батьки відпускають тільки групками. Це обумовлюється не тільки безпекою, але і рядом забобонів.

Щедрий вечір, добрий вечір

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі

І надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

Дівчата, йдучи на щедрівки, озброюються як мінімум трьома-чотирма віршиками, і співають їх по колу. Враховуючи, що в ніч на 14 січня буває дуже холодно, дівчат прийнято впускати в будинок погрітися, напоїти теплим чаєм.

Ходить вечір, ходить ясний,

Зорями багатий,

Тихо стукає у шибку,

Щоб защедрувати.

Ти заходь, заходь до хати -

Раді тобі люди.

Якщо ти приніс щедрівку -

В домі щастя буде.

Ой щедрівко, щедрівочко,

Щедра пташко мила,

Ти своєю добротою

Нас усіх зігріла.

Виконуючи пісні, варто взаємодіяти з публікою — господарями будинку: дивитися на них, співати звертаючись. Важливо показувати жартівливість пісеньок, добрі наміри. Одними піснями краще не обходитись, завжди варто спілкуватися, бажати чогось хорошого від душі.

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Хай здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

І з Різдвом усіх вітаю!

Якщо в озброєнні є короткі (малі) вірші, краще ними не обмежуватися. Варто заспівати господарям хоча б 2-3 пісеньки, і вже тоді чекати подарунки.

Що не можна робити на Щедрий Вечір

І щедрувальницям, і посівальникам, і господарям будинку варто запам'ятати традиції, не порушувати їх. Ці обряди створювалися століттями, за кожним з них стоїть безліч повір'їв. Наприклад, не варто закривати двері перед гостями, бо можна закрити їх перед своїм благополуччям на весь рік. Також не можна замітати зерно, яке посівальники засіяли.

Заборонено сваритися і лихословити, треба радіти і веселитися. Також краще не їсти пісну їжу, краще заставляти стіл смакотою. Починати вечерю, звичайно, краще з щедро заправленої куті (маком, вершками, медом).

Не варто торкатися до грошей. Це означає, що посівальникам і щедрувальницям купюри готуються заздалегідь, гроші в борг не даються, не рахуються. Сміття теж не потрібно виносити до 14 січня.

Посівають зранку хлопчики, а щедрують ввечері дівчата, це правило хоч і діє, але, часто порушується шукачами поживи. Деякі воліють шанувати традицію «не закрий двері перед гостем», інші вірять, що все повинно відповідати суворій традиції. Одне відомо точно, якщо пускати порушника правил не хочеться, краще не виходити до нього і особливо не обурюватися.

Кілька порад щедрувальницям і господарям будинків

Головне правило — не ходіть щедрувати поодинці. Для злочинців свято не є спиняючою силою. Деякі фахівці зазначають, що варто озброїтися балончиком зі сльозогінним газом. Тоді вже можна сміливо веселитися.

Маленькі дівчатка можуть ходити щедрувати під наглядом дорослих. Якщо ж дитина забула слова, або поплутала текст, не варто бігти рятувати ситуацію, господарі будинку теж люди, і всі розуміють, нічого страшного в цьому немає.

Особливо добре людьми сприймаються нові щедрівки, придумані самостійно, які доповнюються вже звичними фразами, наприклад, «Щедрий вечір, добрий вечір».

Привітання варто також співати, як і всі віршики. Звичай свідчить, що побажання треба промовляти лише щиро, якщо господарі не викликають такого бажання, краще просто заспівати і не лукавити душею. Деякі роблять хитріше, підбирають загальні тексти, де немає прямих звертань, але в цьому випадку втрачається вся суть процесу.

Нерідко господарі будинку заплутані або слабо обізнані, запитують: «якого числа ваші посівалки?» чи «коли співають щедрівки?» Губитися не варто, потрібно впевнено відповідати: «засівають хлопці вранці 14 січня, такі ритуали», або «щедрують дівчата пізно ввечері 13 січня».

Прикольні віршики в цей вечір вітаються, особливо українською. Люди люблять посміхнутися, особливо без приводу.

Посівати варто рясно, не треба шкодувати пшениці, яку, до речі, можна замінити іншою крупою. Засівають зазвичай весь будинок, щоб пшениця валялася усюди.

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