Російський письменник і за сумісництвом терорист, який керував батальйоном бойовиків на Донбасі, Захар Прилєпін відзначився черговим маренням про Україну

В інтерв'ю пропагандистові Володимиру Соловйову він заявив, що український президент сам покличе російський спецназ висадитися в Києві, передає Politeka.

Коментуючи ситуацію в Україні, бойовик назвав її некерованою і згадав, як у 2014 році учасники Революції Гідності нібито побоювалися, що російський спецназ може висадитися в Києві для розгону мітингувальників.

Тепер же, не виключає він, все може стати реальністю.

«У мене все частіше і частіше виникає відчуття, що одного разу який-небудь черговий український президент попросить, нарешті, цей спецназ, щоб приїхали і врятували його. Аваков, Зеленський — некерована країна, їм потрібен арбітр. Крім Росії арбітра немає», – заявив терорист.

Він також запевнив, що нині на Донбасі воює тільки місцеве населення:

«Зараз там уже точно, сто відсотків ополчення складається з місцевих жителів, тому що вже російським добровольцям їздити туди накладно, та й нема чого, там вже вистачає своєї армії з лишком».

Як відомо, Прилєпін пишається тим, що вбивав українців. Про це він неодноразово згадував у розмовах з журналістами.

«Що б там не говорили – я керував бойовим підрозділом, який у великих кількостях вбивав людей. Не знаю, як я потім буду з цим розбиратися. Все, що ми робили, – це повне голіме свавілля», – говорив бойовик.

При цьому, запевняє він, убиті ним люди не мучать його в кошмарних снах.

Більш того, терорист впевнений у власній безкарності:

«Я живу в контексті російської літератури, словесності. Де Державін, Пушкін, Лермонтов і Бестужев-Марлінський. Я там і живу. Мене взагалі ніякі ваші суди не хвилюють. Мене ніхто ніколи не посадить у в'язницю».

Раніше ми писали, що Прилєпин вважає, що більшість жителів Донбасу не хоче жити в Україні. За його словами, винуватцем конфлікту на Донбасі стала Україна.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

Як повідомляла Politeka, терориста Прілєпіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.

Також Politeka писала, що путинист Прилєпін поліз в бійку і став посміховиськом.