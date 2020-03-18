Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах терористів "ДНР", образив українців, заявивши, що росіяни вважають їх неповноцінними людьми

Про це він розповів під час зустрічі з читачами в МХАТ. Разом з тим, він звинуватив своїх співвітчизників у те, що така поведінка заважає ментального завоювання України країною-агресором.

"З самого початку 2014 року я говорив, що не треба боротися з Україною, з українством, з вишиванкою, з борщем, з українською культурою. Припинити ось цю тему, що коли українець розумнішає, він стає російським – цитата з Гумільова. Не треба цього нічого. Це дивовижна прекрасна країна, вражаючий народ, вражаюча культура, своя література, своя пісня, своя музика. Навіщо принижувати це, до яких чортів?! Треба завойовувати, відбирати нормальне українство, нормальну Україну. Україну Махно, Рибалко, Ковпака, Лесі Українки. Її треба забирати в України Шухевича і Бандери", – сказав Прилєпін.

Він додав, що росіяни повинні грамотно вести боротьбу за Україну і не намагатися знищити те, що дороге чужому народу. Бойовик просто "вирішив допомогти" українцям стати адекватними, а також закликав зробити це і росіян.

"До чого знущатися і говорити, що українці якісь недолюди? Так там все прекрасно, вони абсолютно нормальні адекватні люди! Якась частина підбадьорилася, інфікувалася, збудилася від всіх цих подій. Ми з вами такі ж були ідіоти 15,20,30 років тому, теж так само скакали на кістках своєї країни. Не треба переживати з цього приводу ніякої поблажливості. Треба тихо поступально допомагати людям з цього морока виходити", – резюмував письменник-терорист.