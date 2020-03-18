Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах терористів "ДНР", образив українців, заявивши, що росіяни вважають їх неповноцінними людьми
Про це він розповів під час зустрічі з читачами в МХАТ. Разом з тим, він звинуватив своїх співвітчизників у те, що така поведінка заважає ментального завоювання України країною-агресором.
"З самого початку 2014 року я говорив, що не треба боротися з Україною, з українством, з вишиванкою, з борщем, з українською культурою. Припинити ось цю тему, що коли українець розумнішає, він стає російським – цитата з Гумільова. Не треба цього нічого. Це дивовижна прекрасна країна, вражаючий народ, вражаюча культура, своя література, своя пісня, своя музика. Навіщо принижувати це, до яких чортів?! Треба завойовувати, відбирати нормальне українство, нормальну Україну. Україну Махно, Рибалко, Ковпака, Лесі Українки. Її треба забирати в України Шухевича і Бандери", – сказав Прилєпін.
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Він додав, що росіяни повинні грамотно вести боротьбу за Україну і не намагатися знищити те, що дороге чужому народу. Бойовик просто "вирішив допомогти" українцям стати адекватними, а також закликав зробити це і росіян.
Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.
Як повідомляла Politeka, терориста Прілєпіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.
Також Politeka писала, що путинист Прилєпін поліз в бійку і став посміховиськом.