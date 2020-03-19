З'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський практично не живе вдома, залишаючись останнім часом ночувати на Банковій

Про це повідомляє джерело з Офісу президента, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Легітимний.

За словами джерела, є кілька причин, чому Зеленський перестав повертатися додому. Одна з них, у гаранта багато роботи у зв'язку з надзвичайним становищем в Києві та карантином в країні.

"В ОП проходять кожні пару годин всілякі наради, екстрені переговори, всілякі телефонні дзвінки. Вночі все це не зупиняється, а навпаки підбивається підсумок, та ставляться завдання на наступний день. Президент спить буквально пару годин між усіма цими нарадами і зустрічами", - йдеться в повідомленні.

Друга причина - президент хоче убезпечити своїх дітей, так як йому доводиться взаємодіяти з людьми зі свого Офісу, де є ризики підхопити коронавірус.