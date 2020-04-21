Співачка Лоліта Мілявська вважає, що єдиним порятунком для України стане союз з Росією

За її словами, з Євросоюзом в України нічого, крім приниження, не додасться.

"Україна була розкрадена і до цього, а потім «дівчина з косою», і ті, хто прийшли після неї, нічого не принесли країні. Ви знаєте, у нас теж помітна різниця між багатими і бідними, але не так, як в Україні", - зазначила співачка.

Крім того, вона вважає, що Україна в жахливому стані, і те, що зараз відбувається.

"Я за союз з Росією! Мені здається, це єдине, що дасть можливість людям мати роботу і якось годувати свої сім'ї", - уклала вона.

Раніше співачка відхрестилася від свого заяви по Криму. Раніше артистка назвала анексований півострів українським.

Але в недавньому інтерв'ю вона заявила, що Україна "віддала" півострів Росії, хоча в цілому вона "не знає, де правда". Так чи інакше, українським вона його нібито не визнавала.

При цьому з фактом анексії Мілявська теж не погодилася. Незаконність "приєднання" Криму до Росії вона не розуміє.

"Ні, не розумію. Лише б не було війни, - продовжила вона. - Я не політик, я не знаю історію, я її не вчила і принципово не вчу зараз, тому що історія настільки переписана. Я відсторонилася, оскільки не знаю, де правда".



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