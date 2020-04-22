Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив важливу заяву щодо карантину в Україні

Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів у середу, 22 квітня.

Наголошується, що прогнозований пік захворюваності в країні - 3-8 травня. У зв'язку з цим уряд прийняв рішення про продовження карантину до 11 травня.

При цьому вже готовий план виходу з карантину, він складається з п'яти етапів.

«У нас є точний план і навіть є день «До», який є днем виходу з карантину - це 12 травня», - заявив Шмигаль.

В день "До" відбудеться відкриття парків, магазинів з непродовольчими товарами і т. д.

Для виходу України з карантину є дві умови. По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в країні не змінюється або коливається в межах 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з китайським вірусом менш ніж на 50%.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що подолати пандемію китайського вірусу в 2020 році не вдасться, боротьба з заразою може продовжитися ще два роки.

Посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, він попередив, що потрібно звикати жити в нових умовах: дотримуватися правил дезінфекції, дотримуватися соціальну дистанцію, носити маски. Це повинно увійти у звичку і стати щоденною рутиною.

Прем'єр припустив, що в майбутньому карантин будуть повторно вводити в окремих регіонах і населених пунктах України.

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