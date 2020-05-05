Українців сколихнула звістка про те, що у нас в країні побудують сховище для відпрацьованих в РФ радіоактивних відходів
Державне агентство України з управління зоною відчуження (ГАЗО) затвердив проект будівництва сховища для високоактивних радіоактивних відходів, які будуть в переробленому вигляді повертатися з Росії. Про це повідомила прес-служба ГАЗО у Facebook.
За даними керівництва Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами, документація за проектом вже готується і незабаром буде подана на тендер.
Це сховище буде призначатися для проміжного зберігання високоактивних відходів, що повертаються з російської федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій. Приймати на зберігання такі відходи українську сторону зобов'язує підписаний з РФ ще в 1993 році угоду про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики.
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Сховище побудують на комплексі виробництв "Вектор", який може гарантувати радіаційну безпеку укриття і надійне тимчасове зберігання відходів протягом усього терміну його експлуатації до 100 років.
нагадаємо, незабаром повідомлення зникло зі сторінки ГАЗО у Facebook. Проте вже встигло наробити шуму в мережі.
Українці бурхливо відреагували на таку звістку.
«Мало в Україні радіації і відходів!? Приймати, ще й від ворога!!! Небачена корупція і зрада на українській крові!!! Не можна засмічувати рідну землю радіоактивного заразою! Це назавжди!Схаменіться, зніміть угоду! Це злочин!!!», «Я так розумію будувати сховище будуть 100 років, і при цьому всі 100 років будуть пиз...ть гроші, як з саркофагом на ГОДИНУ...», «Ще одна біда чекає Чорнобиль», - пишуть в Інтернеті.
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