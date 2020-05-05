Українців сколихнула звістка про те, що у нас в країні побудують сховище для відпрацьованих в РФ радіоактивних відходів

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ГАЗО) затвердив проект будівництва сховища для високоактивних радіоактивних відходів, які будуть в переробленому вигляді повертатися з Росії. Про це повідомила прес-служба ГАЗО у Facebook.

За даними керівництва Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами, документація за проектом вже готується і незабаром буде подана на тендер.

Це сховище буде призначатися для проміжного зберігання високоактивних відходів, що повертаються з російської федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій. Приймати на зберігання такі відходи українську сторону зобов'язує підписаний з РФ ще в 1993 році угоду про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики.

Сховище побудують на комплексі виробництв "Вектор", який може гарантувати радіаційну безпеку укриття і надійне тимчасове зберігання відходів протягом усього терміну його експлуатації до 100 років.

нагадаємо, незабаром повідомлення зникло зі сторінки ГАЗО у Facebook. Проте вже встигло наробити шуму в мережі.

Українці бурхливо відреагували на таку звістку.

«Мало в Україні радіації і відходів!? Приймати, ще й від ворога!!! Небачена корупція і зрада на українській крові!!! Не можна засмічувати рідну землю радіоактивного заразою! Це назавжди!Схаменіться, зніміть угоду! Це злочин!!!», «Я так розумію будувати сховище будуть 100 років, і при цьому всі 100 років будуть пиз...ть гроші, як з саркофагом на ГОДИНУ...», «Ще одна біда чекає Чорнобиль», - пишуть в Інтернеті.

Нагадаємо, стався витік ядерних відходів, рівень радіації вищий, ніж у Чорнобилі: подробиці.

Як повідомляла Politeka, звалище ядерних відходів на знайшли на березі Дніпра, з'явилося відео: "другий Чорнобиль".

Також Politeka писала, що розкрита головна небезпека пожеж в Чорнобилі, експерт видав правду: "навіть ядерний вибух..."