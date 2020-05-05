Футбольний тренер Володимир Лютий, який зараз працює в Німеччині, різко висловився, що відбувається в Україні

Попри життя і роботу в Німеччині, тренер стежить за українським футболом і не надто в захваті від подій, які в ньому відбуваються.





"У мене залишилося українське громадянство, ніяких змін. Просто той свавілля української влади... Я недовго протримаю цей паспорт. Подивіться, що влада творить з народом. Тут не виникає питання національності – важливі твої знання і навички. Я значну частину життя провів у Німеччині і хотів повернутися в Україну. Був готовий працювати навіть безкоштовно – нікому нічого не потрібно. Це не розвиток, це знищення. Скрізь корупція і договорняки", - зазначив він.

Крім того, Лютий зазначив, що йому шкода своїх співвітчизників.

"Я був патріотом країни, поки не пожив там. Мені дуже шкода український народ і я співчуваю йому. Йде геноцид народу. Чому всі мовчать? Вони прийшли до влади, коли було 40 млн жителів. Зараз – 26 млн. Люди тікають звідти, як з тонучого корабля. Там неможливо жити. В Україні люди просто існують. Відчув це на власній шкурі", - заявив колишній футболіст.

Зазначимо, що Володимир Лютий колишній рядянський і український футболіст, півзахисник і нападаючий, футбольний тренер. Чемпіон СРСР (1983, 1988). Олімпійський чемпіон (1988). Майстер спорту СРСР (1982). Заслужений майстер спорту СРСР (1989).

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На думку телеведучого російськомовні українці, які за 29 років незалежності не перейшли на державну мову, фактично є росіянами.

За його словами, бути чи не бути українцем – свідомий вибір кожного. Актор розповів, що він теж виріс в російськомовній родині, але він вчинив інакше і зробив свій свідомий вибір, розмовляючи українською.

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Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.

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