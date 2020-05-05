Блогер і волонтер Наталя Юсупова виступила з пропозицією у зв'язку з продовженням карантину
За її словами, багато люди шоковані тим, що урядом знову оголошено про продовження карантину.
"Важка ситуація, бо як люди переживають не тільки за заробіток, але і за те, як та на що сидіти на карантині. Зрозуміло, що Київ і великі міста не показник для всієї країни. У столиці, судячи по пробках і кількості народу в магазинах, все добре. Проблема в тих, хто живе від зарплати до зарплати і таким людям потрібна допомога від держави", - зазначила волонтер.
У приклад вона привела Британію, в якій видали громадянам по тисячі фунтів, в якості допомоги.
"Те, що президент сказав, що витримаємо на кашах і печеньках, це він, напевно, жартує як завжди по-ідіотськи. Не всі вже мають можливість придбати печеньку і найнеобхідніше. Люди свої речі в ломбард вже здають, але незрозуміло, наскільки цього вистачить?", - задається питанням блогер.
У зв'язку зі цю ситуацією, вона зробила свою пропозицію.
"Щодо карантину, можете мене лаяти, але, якщо весь світ продовжує, і ми повинні. Тільки всі, а не так що своїм можна працювати і заробляти, а середньому і малому бізнесу не можна", - зазначила вона.
Курс валют зміниться з дня на день, українцям пояснили: "Ті, хто купить долари зараз..."
Стрибок курсу, штрафи по-новому і ослаблення карантину – головне за ніч
Град, злива і шквали вдарять з новою силою, синоптики попередили про небезпеку: точний прогноз
Скасування медреформи в Україні, екстрене звернення Зеленського: хто може залишитися без допомоги
Як відомо, 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак в Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу, включаючи 12 мільйонів масок, близько 260 тисяч захисних окулярів і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту.
Скандал спалахнув після того, як частина привезеного, нібито гуманітарного, вантажу виявилася на прилавках гіпермаркетів "Епіцентр". Заговорили про контрабанді, організованій оточенням Зеленського.
Нагадаємо, що «найбагатша країна?»: з України тоннами вивозять антисептик в Італії
Як повідомляла Politeka, наляканий голодними бунтами Зеленський віддав Шмыгалю екстрений наказ: що зміниться.
Також Politeka писала, що "Це такий штаб": Тищенко смішно виправдався за свій ресторан, відкритий для "Слуг" і кварталівців на карантині