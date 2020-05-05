Блогер і волонтер Наталя Юсупова виступила з пропозицією у зв'язку з продовженням карантину



За її словами, багато люди шоковані тим, що урядом знову оголошено про продовження карантину.



"Важка ситуація, бо як люди переживають не тільки за заробіток, але і за те, як та на що сидіти на карантині. Зрозуміло, що Київ і великі міста не показник для всієї країни. У столиці, судячи по пробках і кількості народу в магазинах, все добре. Проблема в тих, хто живе від зарплати до зарплати і таким людям потрібна допомога від держави", - зазначила волонтер.

У приклад вона привела Британію, в якій видали громадянам по тисячі фунтів, в якості допомоги.

"Те, що президент сказав, що витримаємо на кашах і печеньках, це він, напевно, жартує як завжди по-ідіотськи. Не всі вже мають можливість придбати печеньку і найнеобхідніше. Люди свої речі в ломбард вже здають, але незрозуміло, наскільки цього вистачить?", - задається питанням блогер.

У зв'язку зі цю ситуацією, вона зробила свою пропозицію.

"Щодо карантину, можете мене лаяти, але, якщо весь світ продовжує, і ми повинні. Тільки всі, а не так що своїм можна працювати і заробляти, а середньому і малому бізнесу не можна", - зазначила вона.

Як відомо, 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак в Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу, включаючи 12 мільйонів масок, близько 260 тисяч захисних окулярів і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту.

Скандал спалахнув після того, як частина привезеного, нібито гуманітарного, вантажу виявилася на прилавках гіпермаркетів "Епіцентр". Заговорили про контрабанді, організованій оточенням Зеленського.

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