Росія буде утилізувати ядерні відходи на території України

Проект будівництва сховища для високоактивних радіоактивних відходів, які будуть в переробленому вигляді повертатися з РФ, затвердило державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), передає Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби відомства.

За інформацією керівництва Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами, документація за проектом вже готується і незабаром буде подана на тендер. Сховище планують будувати на комплексі виробництв «Вектор», який нібито зможе гарантувати радіаційну безпеку укриття і надійне тимчасове зберігання відходів протягом усього терміну його експлуатації до 100 років.

Наша держава зобов'язалася приймати відходи після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій угодою про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики, підписаною з РФ ще в 1993 році.

Такі перспективи не на жарт розлютили українців.

«Нам тільки ядерних відходів не вистачає для повного щастя», «Яка угода? У нас шість років йде війна, окуповані території Криму, Донецької та Луганської областей, вивезені з території України обладнання заводів, фабрик, вкрадені нафтові вишки і т. д. а ви про договір 1993 року. Подуріли чи що», «Росія подтерлася угодою про територіальну цілісність України. Послати їх на маленькому катері до…», «А в них що, територія закінчилася, чи ви вже забули, що у нас вже 6 рік війна, чи нам мало Чорнобиля? Перегляньте цей проклятий договір, а краще відмініть, нам ще жити на цій землі», «Легальна бомба уповільненої дії, скасувати терміново договір з терористами», – пишуть обурені користувачі.

Цікавий момент полягає в тому, що незабаром після появи повідомлення ДАЗВ зникло з Фейсбуку, однак резонанс не затих і досі.

Нагадаємо, звалище ядерних відходів на знайшли на березі Дніпра.

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