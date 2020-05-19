Погода 20 травня розділить Україну, поки центр буде ніжитися під сонцем, іншим регіонам доведеться миритися з дощами
Прогноз повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Так, у середу, дощі очікуються на Сході, в Сумській області і на півдні, крім Криму.
В західних і центральних областях можуть бути хіба що несуттєві короткочасні опади.
У центральних областях вдень буде світити сонце.
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Вітер очікується свіжим, з північно-заходу, поривчастим.
Температура повітря в Україні найближчої вночі +8 +12 градусів, на півдні +10 +15 градусів, завтра вдень очікується + 14 + 19 градусів. Тепліше буде на півдні та на Закарпатті, там прогнозують +17 +24 градуси.
У Києві 20 травня буде переважно без опадів. Температура вночі +10 градусів, а вдень повітря прогріється до +17 градусів.
Синоптик зазначає, що особливого тепла поки не передбачається, а ось наступного тижня вдень стовпчики термометрів будуть підніматися до позначки в 20 градусів і вище частіше. Дощі, невеликі та помірні, чергуватися з сонечком.
Також синоптик попередила про можливі заморозках.
Вони можливі, 22-23 травня при проясненнях, тобто при чистому небі, в нічні та ранкові години на Півночі, Заході і в Центрі України.
Нагадаємо, синоптики дали аномальний прогноз на літо, що чекає українців: «Такого раніше не спостерігалося».
Як повідомляла Politeka, стихія обрушилася на Київ, з'явилися кадри руйнувань.
Також Politeka писала, що весна вирує і приготувала українцям температурні гойдалки: "від дощів до +25".