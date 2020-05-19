Погода покаже все, на що здатна

Погода 20 травня розділить Україну, поки центр буде ніжитися під сонцем, іншим регіонам доведеться миритися з дощами

Прогноз повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, у середу, дощі очікуються на Сході, в Сумській області і на півдні, крім Криму.

В західних і центральних областях можуть бути хіба що несуттєві короткочасні опади.

У центральних областях вдень буде світити сонце.

Вітер очікується свіжим, з північно-заходу, поривчастим.

Температура повітря в Україні найближчої вночі +8 +12 градусів, на півдні +10 +15 градусів, завтра вдень очікується + 14 + 19 градусів. Тепліше буде на півдні та на Закарпатті, там прогнозують +17 +24 градуси.

У Києві 20 травня буде переважно без опадів. Температура вночі +10 градусів, а вдень повітря прогріється до +17 градусів.

Синоптик зазначає, що особливого тепла поки не передбачається, а ось наступного тижня вдень стовпчики термометрів будуть підніматися до позначки в 20 градусів і вище частіше. Дощі, невеликі та помірні, чергуватися з сонечком.

Також синоптик попередила про можливі заморозках.

Вони можливі, 22-23 травня при проясненнях, тобто при чистому небі, в нічні та ранкові години на Півночі, Заході і в Центрі України.

Нагадаємо, синоптики дали аномальний прогноз на літо, що чекає українців: «Такого раніше не спостерігалося».

Як повідомляла Politeka, стихія обрушилася на Київ, з'явилися кадри руйнувань.

Також Politeka писала, що весна вирує і приготувала українцям температурні гойдалки: "від дощів до +25".