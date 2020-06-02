Українка поділилася несамовитою історією про свою дитину, якій поставили діагноз-епілепсія

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook українка написала емоційний пост, в якому розповіла про те, як у дочки виявили захворювання і чому вона б ніколи не змогла від неї відмовитися.

Жінка розповіла, що ніколи б не відмовилася від своєї маленької доньки, у неї навіть думки такої не було, коли вона дізналася, що її дівчинка хвора на епілепсію. Тому її обурило, як в шоу "Батяні" на Радіо Аристократи заявили, що можна залишити дитину в пологовому будинку, якщо вона родилася з інвалідністю.

"В 5 місяців вона важила 5 кг. Ми зрозуміли і дізналися діагноз - епілепсія. Я бачила дітей у 15 років з наслідками такого раннього розкриття хвороби, все погано. Вони лежать, жують кулаки і кричать, це всі функції. Залишити дитину? - так, це полегшить життя в побуті, але ускладнить в розумінні що ти кинув беззахисну істоту. Я ніколи не змогла знаючи би все зробити аборт і не дати Єві шанс. Я б ніколи після всього що пройшла не змогла залишити її", - поділилася українка.

Вона не заперечує, що жити з інвалідністю в Україні дуже складно, немає ні можливостей, ні доступності препаратів. Але не дивлячись на це, потрібно боротися за майбутнє своєї маленької дитини, як би важко це не було. Тому українка захоплена паралімпійською збірної, чиї батьки робили все для успіху своїх чад.

"Інвалідність в Україні це складно. Немає доступності, ні засобів, ні можливостей. Я мала честь поспілкуватися з паралімпійською збірною - вони герої. Я не уявляю, як би наша збірна виглядала якби їхні батьки не вірили в успіх. Чесно, для мене сама думка що Єва жила б у диспансері чи в дитбудинку огидна. У мене стільки сил і можливостей я буду витрачати даремно якщо не для неї", - додала вона.

Жінка пояснила, що не може уявити свого життя без своєї дочки, а її маленькі успіхи безмежно радують.

"Кожен день я прокидаюся і мрію побачити її обличчя. Це найгарніший світанок і найчистіший погляд. Мені дуже складно коли вона їде на вихідні до бабусі і дідуся. Хочу авторитетно заявити, що з кожним днем дитина все значиміша, всеосяжніше і більш необхідніша. Переживши все, знаючи, що все може закінчитися прямо зараз, це того варто. Це не означає, що всім потрібно народжувати прямо зараз, але означає, що якщо це сталося і все пішло не так, як мріялося - не означає смуток і печаль, це означає лише винятковість вашого шляху", - заявила вона.

Матуся закликала українців, які зіткнулися з подібною ситуацією, бути стійкими і не втрачати віри, адже заради дитини можна все стерпіти і стати справжнім героєм для маленької людинки.

"Не впадайте у відчай, не втрачайте віру, будьте стоїками і оптимістами, а милі очі, щоденні перемоги - стануть дійсно смислами життя. Епілепсія, як і інші хвороби - значна перешкода до щастя, але ми живемо в 21 столітті, коли кожен день вчені навчаються вживлювати чіпи, різати гени, будувати плани. Так, зараз складно, але завтра, завтра встане сонце і всі освітить. Невер гів ап, не кидайте дітей, боріться і будьте героями нехай навіть для однієї людини", - написала дівчина.

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