Петиція про заборону 5G в Україні зібрала достатню кількість підписів для розгляду президентом України Володимиром Зеленським

Відповідну петицію, як передає Politeka, розміщено на офіційному сайті глави держави.

Так, електронна петиція із закликом "заборонити використання 5G через вкрай негативний його вплив на здоров'я" набрала необхідну для розгляду кількість голосів - понад 25 тисяч.

Петицію про заборону 5G зареєструвала Юліана Гордій 7 квітня 2020 року. За цей час ініціативу підтримали 25 459 громадян. Для того, щоб петиція була розглянута президентом, вона має набрати щонайменше 25 тисяч підписів, тож наразі очікується відповідь на дану ініціативу.

Авторка петиції стверджує, що даний вид зв'язку може бути небезпечним для здоров'я.

"Без клінічно підтвердженої доказової бази про безпеку даного виду зв'язку просимо не вводити його в нашій країні", - йдеться в тексті петиції.

Слід зазначити, що під час пандемії коронавірусу особливо популярним став фейк про те, що вишки швидкісного інтернету 5G допомагають поширювати COVID-19.

Так, на початку квітня у Великобританії в соцмережах поширювали заклики руйнувати вишки 5G, і станом на 4 квітня британською владою було підверджено знищення 20 одиниць відповідного обладнання в Бірмінгемі і Ліверпулі.

При цьому люди руйнували будь-які вишки, не розбираючись, це 3G, 4G або 5G.

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