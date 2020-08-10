Українці не повинні бути милосердними в питанні постачання води в окупований Крим

Таку думку висловив відомий політолог, журналіст і співзасновник «Українського інституту майбутнього» Юрій Романенко, передає Politeka.net.

Коментуючи слова прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля про можливість поставок прісної води з материкової частини України в анексований Крим у разі гуманітарної катастрофи на півострові, він заявив, що не підтримує такий намір.

"Це проблеми окупантів. І людей, які підтримують окупантів у Криму. Ми не повинні бути милосердними до окупантів. Тому що окупанти використовують наше милосердя, щоб нас знищити. Методично нарізаючи, як шмат сала. Тому всі розмови, що ми там дамо воду, тому що «там наші люди» - це пособництво окупантам", – пише Романенко.

Він зазначає, що давати воду на півострів допустимо тільки в тому випадку, якщо окупанти підуть на поступки у вигляді "трьох ярдів баксів на рік за бочку і відсутність стрільби на Донбасі".

"Почали стрілянину сепари на Донбасі - немає води. Поводяться тихо - є вода і поповнення нашого бюджету. Наша логіка повинна бути проста - зменшення наших витрат і збільшення їхніх. І ніякого милосердя", - підкреслив політолог.

У наступному пості він чітко пояснив, якої логіки слід дотримуватися Україні по Донбасу і Криму.

Так, держава ні в якому разі не повинна повертати ОРДЛО на умовах Росії, оскільки це – розвал України.

"Потрібно прийняти, що ми втратили Донбас надовго, якщо ми не хочемо втратити Україну в цілому", – пояснив автор.

Наша країна, зазначає Романенко, зацікавлена в припиненні стрілянини на Донбасі і відкритті економічного обміну з ОРДЛО.

"Це можна зробити в обмін на воду в Крим, повернення полонених і компенсатори за втрати в Криму і Донбасі у формі щорічних виплат за воду (які також будуть компенсацією втрати від транзиту газу)", – вважає політолог, відзначаючи, що все інше – це або шкідливе, або нереальне.

Тому Україну не повинні хвилювати антиросійські санкції, які Європа "все одно зніме, а США будуть з тримати, поки Росія у фарватері Китаю".

"Першочергова мета України - макростабілізація і запуск повновагої модернізації. Все, що рухає в цей бік, - виправдано і навпаки", – підсумував Романенко.

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