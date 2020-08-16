Зірка виступила на мітингу на захист Олександра Лукашенка

Так, Українська композитор і співачка Вікторія Кохана заявила з трибуни, що українці нібито пошкодували після двох революцій. Дівчина закликала білорусів"не повторювати наших помилок". Відповідні кадри опублікували в телеграм.





За її словами, найбільший скарб, який зараз мають білоруси, це світ. Вона нагадала про Помаранчеву революцію і Революцію Гідності в Україні, які в першому випадку призвели до "поділу людей на сорти", а в другому - до захоплення територій.

"На жаль, ми втратили також мир. Ми дуже хочемо миру. Розумієте? І я вас прошу - не повторюйте наших помилок. Не робіть. Просто зберігайте один одного. Я багато подорожую, тому що я музикант. Я багато їжджу по гастролях, багато бачу музикантів. Вам всі заздрять", - заявила Кохана.

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"Величезне спасибі, що показали: ви господарі цієї країни і цієї столиці. Вони довго будуть це пам'ятати. Велике вам спасибі! Я стою вперше в житті перед вами на колінах. Ви це заслужили!",- заявив він, правда, на коліна так і не встав.

Варто відзначити, на площі Незалежності в Мінську після мітингу на захист "бацьки" зібралися сотні тисяч протестувальників, які висунули нескколько вимог, серед яких відставка Лукашенка, звільнення політв'язнів і правосуддя над тими, хто бив і вбивав протестувальників.

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