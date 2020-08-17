У Києві жінки влаштували мітинг на підтримку Юлії Подольської біля заправки Socar

Жінки проводять акцію біля автозаправки на бульварі Дружби народів, 35.

"Socar Україна - сімейний бізнес захисника дітовбивці», «Ні насильству над жінками», «Захистіть мати і дитину», "несправедливість десь - це несправедливість скрізь", – написано на плакатах, які тримають учасниці акції.

Плакати містять фотографії Юлії Подольської та її дитини до і після нападу.

Нагадаємо, Юлія Подольська стала жертвою нападу, систематичних знущань колишнього чоловіка, який ламав їй пальці. Вінцем цього кошмару став напад з ножем власного племінника, що страждає аутизмом і викрадення її дитини його батьком, передає "Політрада".

"Я зіткнулася з абсолютною бездушністю і круговою порукою силових структур і окремих особистостей, таких як заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який покриває злочинця, який повністю заангажований і корумпований. Батько моєї дитини Святослав Козирєв з минулого року систематично наді мною знущався. Він мене бив, погрожував мені, ламав мені пальці, хотів забрати сина. На виклики поліції реагував спокійно. Просто давав їм гроші і ті їхали. А він далі знущався наді мною ще більше", - каже жінка у відеозверненні до президента Володимира Зеленського.

Подольська також додала, що перед замахом у неї пропали земельні ділянки.

"Ці земельні ділянки зараз зареєстровані на друзів Козирєва. Нас вирішили вбити, щоб замести всі сліди. Наші адвокати подали десятки скарг. Ці скарги розписували на заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, а у відповідь ми отримували тільки відписки», - додала постраждала.

Обращение к президенту Зеленскому. Спасите меня и моего ребёнка... Gepostet von Юлия Подольская am Donnerstag, 13. August 2020

Нагадавши, вбита горем Українка звернулася до заступника генпрокурора Мамедова: "Вам не вистачає материнських сліз?"

Як повідомляла Politeka, жінки влаштували мітинг під ГПУ на захист Юлії Подольської.

Також Politeka писала, щоУкраїнка записала повне відчаю послання через бездіяльність заступника генпрокурора Мамедова.