Українка Юлія Подольська подякувала всім небайдужим, хто допомагає їй боротися з бездіяльністю заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова

Про це пише "Політрада".

Наводимо повний текст звернення Юлії Подольської (щоб подивитися відео, доскрольте вниз)

"Дорогі друзі і всі ті, хто не залишився осторонь, і допомагає мені в цій складній ситуації, я хотіла б вам усім подякувати за підтримку. Чесно зізнаюся, мене вразило, наскільки серйозною вона виявилася. Скільки відгуків я отримала в соцмережах, скільки підтримки я отримала від людей, які прийшли на акцію під стіни Генпрокуратури. Я розуміла, що дівчатка допоможуть, але я не очікувала, що візьмуться за це так сильно і так здорово. Якби я не відчувала б себе погано, то і сама б прийшла під стіни ГПУ. Наступного разу, якщо дозволить здоров'я, я буду разом з вами. Спасибі вам велике. Спасибі вам, мої дорогі за все, що ви для мене робите. Я впевнена, що з такою підтримкою дійсно можна домогтися відновлення справедливості», - заявила Юлія Подольська у відеозверненні, яке жінка опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше Юлія Подольська розповіла, що стала жертвою нападу, систематичних знущань колишнього чоловіка, який ламав їй пальці. Апофеозом цього кошмару став напад з ножем власного племінника, що страждає аутизмом і викрадення її дитини його батьком.

"Я зіткнулася з абсолютною бездушністю і круговою порукою силових структур і окремих особистостей, таких як заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який покриває злочинця, який повністю заангажований і корумпований. Батько моєї дитини Святослав Козирєв з минулого року систематично наді мною знущався. Він мене бив, погрожував мені, ламав мені пальці, хотів забрати сина. На виклики поліції реагував спокійно. Просто давав їм гроші і ті їхали. А він далі знущався наді мною ще більше", - заявила жінка у відеозверненні до президента Володимира Зеленського.

Подольська детально описала моторошний замах, який було скоєно на неї і її дитину: "у нас в будинку жив мій племінник Арсеній, у нього вроджений аутизм, але ми з сестрою намагалися ввести його в нормальне життя. 1 березня цього року Арсеній напав на мене і мого 4-річного сина Мішу з мисливським ножем. Цей ніж належав Святославу Козирєву. Племінник завдав нам з Мішею 50 ножових ударів. Все, що відбувалося, зафіксовано камерами зовнішнього спостереження, встановленими у мене у дворі. Я встигла зателефонувати сестрі, вона викликала поліцію і швидку. Племінник втік до будинку матері Святослава Козирєва, який його там чекав. Нас з сином відвезли в лікарню, мені терміново зробили операцію, Мішу перевезли в дитячу лікарню і з тих пір я його не бачила. Мішу забрав його батько, який тепер не відповідає на дзвінки і листи".

Подольська додала, що перед замахом у неї пропали земельні ділянки.

"Ці земельні ділянки зараз зареєстровані на друзів Козирєва. Нас вирішили вбити, щоб замести всі сліди. Наші адвокати подали десятки скарг. Ці скарги розписували на заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, а у відповідь ми отримували тільки відписки», - додала постраждала.

14 серпня під будівлею Генеральної прокуратури України пройшов масштабний протест жінок на підтримку Юлії Подольської.

Жінки вимагали терміново відновити справедливість, повернути матері її дитини, притягнути до відповідальності чоловіка Юлії і змусити Гюндуза Мамедова виконувати свою роботу. Саме в його мовчання і бездіяльність зараз вперлася вся ситуація.

Ще одна акція на підтримку Юлії Подольської відбулася в Києві 17 серпня біля автозаправки Socar на бульварі Дружби народів, 35.

Туди прийшли жінки з плакатами, які містили такі написи: «Socar Україна – сімейний бізнес захисника дітовбивці», «Ні насильству над жінками», «Захистіть матір і дитину», «несправедливість десь-це несправедливість скрізь».

Нагадавши, вбита горем Українка звернулася до заступника генпрокурора Мамедова: "Вам не вистачає материнських сліз?"

Як повідомляла Politeka, жінки влаштували мітинг під ГПУ на захист Юлії Подольської.

Також Politeka писала, щоУкраїнка записала повне відчаю послання через бездіяльність заступника генпрокурора Мамедова.