Телеведуча Сніжана Єгорова вважає, що українці, готові віддати життя за країну, ні до чого не прагнуть

Про це вона заявила в інтерв'ю програмі "прямо зараз", пише Politeka.

За її словами, їй не не подобаються героїчні образи, які українцям пропонують після подій на Майдані.

"Мені не подобаються ці герої, ці Рагулі, які вилізли незрозуміло звідки, селюки, які спілкуються суржиком, і готові своє життя покласти. Своє життя яке? Яка собою нічого не представляє?"- заявила Єгорова.

Також вона вважає, що ці люди готові жертвувати своїми життями, тому що нібито нічому не навчилися і ні до чого не прагнуть. Єгорова цинічно порівняла їх з наркоманами, готовими віддати все за дозу.

"Можливо, це подвиг, можливо-висока суїцидальна готовність, коли людина не бачить перспективи у своєму майбутньому житті. Нас привчають до позиції жертви, до того, що ми повинні віддати своє життя. Це ненормально", - підсумувала Сніжанна Єгорова.

Politeka повідомляла, що популярний український співак Віталій Козловський висловився про анексію Криму. Так, він повідомив, що для нього немає різниці, чий Крим український або Російський. На думку співака, найважливіше, щоб люди були живими і здоровими.

Відповідну заяву Козловського опублікувало 2016 року видання Апостроф.

"Мені все одно, що і де знаходиться... наше життя настільки коротке, Боже мій. І витрачати її на війни, негатив, замість того, щоб любити, вирощувати покоління, дітей, допомагати іншим, робити внесок у саморозвиток, люди займаються якоюсь пропагандою. Неважливо, чий український Крим чи Російський, головне-люди живі, здорові", - зазначив співак.

Кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв назвав фатальну помилку України. На його думку, українська влада, зокрема екс-президент Віктор Ющенко, не змогла Очистити політичну еліту від проросійських елементів, що стало причиною вторгнення Кремля в 2014 році. Про це він розповів 2017 року в коментарі "Обозревателю".

"Потрібно було ще тоді припинити сепаратистські настрої і розібратися з проросійською колабораціоністською елітою. Це призвело до того, що призвело. З'їзд у Сєвєродонецьку-це конкретна дата, але проблема була ширшою", - зазначив Муждабаєв.

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