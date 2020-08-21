Заява ведучої Сніжани Єгорової про "недалекість" українських патріотів викликала гнів у мережі

Про це пише Politeka, посилаючись на коментарі до цієї новини.

Нагадаємо, Єгорова в інтерв'ю програмі "прямо зараз" заявила, що вважає, що українці, готові віддати життя за країну, ні до чого не прагнуть. За словами телеведучої, їй не не подобаються героїчні образи, які українцям пропонують після подій на Майдані.

"Мені не подобаються ці герої, ці Рагулі, які вилізли незрозуміло звідки, селюки, які спілкуються суржиком, і готові своє життя покласти. Своє життя яке? Яка собою нічого не представляє?"- сказала вона.

Також Єгорова заявляє, що патріоти готові жертвувати своїми життями, тому що нібито нічому не навчилися і ні до чого не прагнуть. Єгорова цинічно порівнює їх з наркоманами, готовими віддати все за дозу.

Українці розгнівані цинізмом телеведучої і не соромлячись відпускають невтішні епітети на її адресу.

"До яких пір Україна буде толерантною і терплячою до таких розповідей, це просто глум над країною і її народом. Де таке буває? Яка дурепа! Не дав Бог розуму! Треба її на передову, тоді вона другої заспіває. Наше велике панство бачу зовсім страх потіряли Ви там що поухували ви БІДЛО бісовісне невдячне ви хоч раз сказали тім як Ви кажете селбкам дякую за мирне ваше небо. Нещасная, брошеная баба. Зовсім крьішу знесло. Найкраще бьі дітьми займалася", - пишуть вони.

Інші коментатори вказують на те, що ті люди, яких обзиває Сніжана Єгорова, захищають її на передовій.

"Тупорила рагулька, тварина вони захищають твій спокій щоб ти тварюка спокійно спала, непорозуміння ти. "Сама ти рогулиха, така позиція вбиває. Слава нації. Смерть ворогам. Не дарма Мухарський втік від рагулькі. Вона не нормальна!Іі захищають,а ій наші вояки не подобаються,обнагліла! Хвора людина!",- заявляють вони.

Politeka писала, що Сніжана Єгорова вважає, що українці, готові віддати життя за країну, ні до чого не прагнуть. За її словами, їй не не подобаються героїчні образи, які українцям пропонують після подій на Майдані.

"Мені не подобаються ці герої, ці Рагулі, які вилізли незрозуміло звідки, селюки, які спілкуються суржиком, і готові своє життя покласти. Своє життя яке? Яка собою нічого не представляє?"- заявила Єгорова.

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