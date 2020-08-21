Юлія Подольська, над якою регулярно знущався власний чоловік, а потім викрав її сина, заручилася підтримкою проекту Національного Корпусу «Українські родини»

Водночас поліція відмовляється розслідувати злочин.

«Наша влада, як завжди, закриває очі. Її (Юлію Подольську – ред.) та маленького сина ледь не вбили, відібрали дитину та усе майно. Як ми бачимо, гроші вирішують в нашій країні усе», – написала на своїй Фейсбук-сторінці Таїсія Непокритова, керівник проекту «Українські родини».

Зазначається, що правоохоронні органи покривають злочинця, замість того, щоб захищати права людини. "Українські родини" вимагають відновити справедливість та покарати всіх причетних.

"Розголос – шанс до покарання насилля", - зазначають у проекті.

Нагадаємо, 14 серпня Юлія Подольська записала відеозверення до президента України Володимира Зеленського, звинувачуючи у бездіяльності поліції заступника генерального прокурора Гюндуз Мамедова. За словами жінки, саме через його байдужість розслідування злочинів, які були скоєні проти неї і її сина, стоїть на місці.

Історія постраждалої жінки викликала бурхливу реакцію серед українців 14 серпня під будівлею Генеральної прокуратури України пройшов масштабний протест жінок на підтримку Юлії Подольської.

Учасниці акції вимагали терміново відновити справедливість, повернути постраждалій її дитину, притягнути до відповідальності чоловіка Юлії та змусити Гюндуза Мамедова виконувати свою роботу, оскільки саме його мовчання і бездіяльність зараз стали найголовнішою перепоною у просуванні справи.

17 серпня в столиці відбулася ще одна акція на підтримку Юлії Подольської біля автозаправки Socar на бульварі Дружби народів, 35. Туди прийшли жінки з плакатами «Socar Україна – сімейний бізнес захисника дітовбивці», «Ні насильству над жінками», «Захистіть матір і дитину».

У відповідь на таку хвилю підтримки Юлія Подольська подякувала всім небайдужим, хто допомагає їй боротися з бездіяльністю заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова.

Нагадаємо, що українки повстали проти несправедливості заступника генпрокурора Мамедова: "Захистіть матір і дитину!".

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