Українка звернулася до Президента України Володимира Зеленського через бездіяльність заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова
Юлія Подольська в посланні розповіла, що пережила від немислиму жорстокість чоловіка, передає "Політрада"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами бідної дівчини, він постійно її бив, і навіть ламав пальці, а вінцем цього кошмару став напад з ножем власного племінника, який страждає аутизмом і викрадення її дитини його батьком.
У своєму зверненні Юлія вказала на байдужість правоохоронців до кричущого інциденту, а саме заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова.
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"Зіткнулася з абсолютною бездушністю і круговою порукою силових структур і окремих особистостей, таких як заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який покриває злочинця, який повністю заангажований і корумпований", - заявила постраждала жінка.
"Неможливо передати словами, що я відчувала, коли на моїх очах вбивали мого маленького сина. І мені хотілося б запитати Гюндуза Мамедова, вам легко дивитися людям в очі?"- ледь стримуючи сльози розповіді Юлія.
Відзначимо, що історія Юлії швидко отримала резонанс по всій країні. На кричущий інцидент відреагувало суспільство - нещодавно в Києві відбулося кілька акцій підтримки постраждалої.
Нагадавши, вбита горем Українка звернулася до заступника генпрокурора Мамедова: "Вам не вистачає материнських сліз?"
Як повідомляла Politeka, жінки влаштували мітинг під ГПУ на захист Юлії Подольської.
Також Politeka писала, що Українка записала повне відчаю послання через бездіяльність заступника генпрокурора Мамедова.