Колишній нардеп Олег Барна нарвався на обурення з боку ветеранів АТО через участь у Марші захисників України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис користувача Олександра Починка у соцмережі.

Так, у День Незалежності України Барна прийшов на Марш захисників у військовій формі та з безліччю нагород, що викликало низки питань з боку ветеранів.

"Професійний популіст,провокатор та корупціонер Барна нап‘ялив форму і хотів примазатись до бойових захисників України, добровольців, але не зміг відповісти на запитання, де саме брав участь у бойових діях, в результаті був вигнаний із коробки бойовими", - йдеться у коментарі до відео.

На опублікованих кадрах можна почути, як Барну запитують про те, де саме і коли він брав участь у бойових діях на Донбасі. У відповідь на це Барна сказав, що може продемонструвати документи, які засвідчують, що він є учасником бойових дій.

"Я знаю ваші документи - приїхали на один день і поїхали, і отримали УБД, і що ви мені розповідаєте?" - обурився ветеран.

Барна і далі сперечався з ветеранами, однак так і не назвав позиції, на яких він проходив службу, і позивний свого командира.

Професійний популіст,провокатор та корупціонер барна нап‘ялив форму і хотів примазатись до бойових захисників України Добровольців але не зміг відповісти на запитання де саме брав участь у бойових діях,в результаті був вигнаний із коробки бойовими!!! Слава Україні та ганьба такій мерзоті! Репост вітається! Gepostet von Alexander Pochynok am Montag, 24. August 2020

В коментарях теж обурились поведінкою Барни та його появою на Марші в орденах.

"І медалі начепив. Вже і у нас ряжені з'явилися!", "На якій підставі він натягнув військову форму і начепив медалі?", "А інваліда війни Барна отримав за зіткнення з трамваєм!", "Я так люблю такі прямі розмови і петляння Барни - то 99 левел! Гарно упакували шпіца в ср*ку", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, марш Захисників України об'єднав понад 70 тисяч чоловік: "Прояв волі нації до боротьби і доблесті".

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