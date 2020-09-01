Колишній нардеп Олег Барна нарвався на обурення з боку ветеранів АТО через участь у Марші захисників України
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис користувача Олександра Починка у соцмережі.
Так, у День Незалежності України Барна прийшов на Марш захисників у військовій формі та з безліччю нагород, що викликало низки питань з боку ветеранів.
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В коментарях теж обурились поведінкою Барни та його появою на Марші в орденах.
"І медалі начепив. Вже і у нас ряжені з'явилися!", "На якій підставі він натягнув військову форму і начепив медалі?", "А інваліда війни Барна отримав за зіткнення з трамваєм!", "Я так люблю такі прямі розмови і петляння Барни - то 99 левел! Гарно упакували шпіца в ср*ку", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, марш Захисників України об'єднав понад 70 тисяч чоловік: "Прояв волі нації до боротьби і доблесті".
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