Маленькій українці терміново потрібна допомога інакше дівчинка може померти

Про це розповіла її мама Надія Притула, пише видання Знай з посиланням на пост жінки в Facebook.

За словами жінки, її маленькій дочці Ірині Притулі необхідно провести операцію з пересадки нирки. Жінці залишилося зібрати суму в розмірі 12 560 гривень.

Для того, щоб зібрати гроші на операцію для дівчинки залишився всього один день. У зв'язку з цим Надія Притула звернулася до всіх небайдужих людей з проханням допомогти врятувати життя її дочки.

"SOS!!! БЛАГАЮ ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ ЛЮДЕЙ. Допоможіть врятувати життя моїй дитині. Іринці терміново потрібна трансплантація нирки. Залишився останній день щоб зібрати 12 560 гривень. Прошу всіх допоможіть врятувати Іринці життя" - написала Надія Притула.

У публікації вона вказала реквізити за якими кожен бажаючий може перерахувати кошти для допомоги дівчинці.

Раніше ми повідомляли, що в мережі проводять збір грошей для Ірини Бойко. Дніпрянка сама виховує 12-річного сина і доглядає за своєю старенькою матір'ю. Нещодавно Ірині поставили страшний діагноз-меланома головного мозку.

Зазначається, що хвороба у жінки дуже шкидко прогресує - буквально за два місяці захворювання загострилося, і зараз Ірина майже втратила зір і не може рухатись.

Нагадаємо, юна українка залишилася без ноги після НП в Польщі, людей просять про допомогу.

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