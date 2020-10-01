Україна досі не змогла закупити апарати штучної вентиляції легенів, хоч на них і були виділені гроші

Зі спецфонду по боротьбі з пандемією в розмірі 65 мільярдів гривень не було виділено жодної гривні на апарати ШВЛ. Про це в ефірі "Українського радіо" розповів голова Рахункової палати Валерій Пацкан, пише «Сьогодні». За його словами, із закупівлею такого обладнання існують певні проблеми.

Відзначається, що держава не змогла придбати жодного апарату ШВЛ, хоча за гроші меценатів такі апарати куплені були. Пацкан пояснив, що тендер на закупівлю апаратів був оголошений ще в липні, проте учасники тендеру запропонували купити товари, які не відповідають вимогам. Наразі оголошено новий тендер.

Замість закупівлі апаратів гроші були витрачені на будівництво доріг та амбулаторій, соцвиплати та доплати медикам.

Відзначається, що вже встигли витратити 25 млрд гривень, з яких більше 12 млрд гривень пішло на будівництво, більше 9 млрд гривень витратили на виплати по безробіттю і допомогу медикам. Ще майже 3 млрд гривень пішло на доплати співробітникам МВС, МОЗ та виконавчої служби. Також на 289 млн гривень було закуплено обладнання та засоби індивідуального захисту.

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