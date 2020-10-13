Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, яка зарплата повинна бути в українських чиновників

Свою позицію політик озвучив у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Разумков упевнений, що народний депутат і будь-який чиновник, через якого проходять важливі державні рішення, повинен отримувати багато.

"$10-50 тис ... тому що в підсумку він може вкрасти мільйони, завдати шкоди державі на мільйони. Але за умови, що буде невідворотність покарання", - вважає спікер Ради.

Українці в мережі не погодилися з таким твердженням спікера Ради, а деякі дали свої рекомендації.



"Для чого заохочувати, до роботи? Не хочуть працювати, на вихід, скільки неробам не дай грошей, все мало, треба платити за результат, якого у них немає, мінімалку їм, нехай намагаються", "у депутати йшли за власним бажанням і били себе в груди, що вони патріоти і люблять народ і Україну. Знали, яка буде зарплата", "Кому мало нехай їдуть на заробітки, як народ виживає"," та нашим депутатам дайте хоч мільйон, всі одне будуть красти", - писали в мережі.

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