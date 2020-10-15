Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії
Як передає Politeka.net, з такою заявою голова фракції "Слуги народу" виступив в ефірі телеканалу "Україна 24"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Нардеп заявив, що повністю згоден з ідеєю про скорочення армії і підкреслив необхідність спрямування коштів на інновації.
"Ми розуміємо, що бюджет – це цифра, яку завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, купувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням і тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток та інновації, то здатність нашої армії буде рости", - пояснив Арахамія.
За його словами, це дозволить значно краще протистояти російській агресії.
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За даними розвідки, окупантами розпочато проведення зборів, до яких передбачається залучити максимальну кількість "резервістів".
Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.