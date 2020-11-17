Хворий коронавірусом президент Володимир Зеленський, який почуває себе добре, просто займає чуже місце в клініці "Феофанія"

При цьому через брак місць в українських лікарнях пацієнти з коронавірусом лежать в коридорах установ, кисневих палат немає.

Про це розповів для Обозревателя Анатолій Сидоренко, завідувач підстанцією швидкої допомоги в Хортицькому районі Запоріжжя.

Він зазначив, що сімейні лікарі в Запоріжжі не встигають обслуговувати задекларованих хворих. Через таке велике навантаження почався витік кадрів.

"Ось так потихеньку йдемо на дно. Тотальна несправедливість. Якщо сатурація у хворого вище 92, ніхто його не госпіталізує. Проте чому тоді президент Зеленський, який себе добре почуває, займає місце в "Феофанії"? Його можна було віддати тому, хто його потребує більше? Якось все негарно і незрозуміло", - обурився лікар.

Варто відзначити, що він не перший лікар, який закликав Зеленського лікуватися в звичайній лікарні. Так, лікар-епідеміолог Андрій Александрін закликав президента України переконатися в тому, в яких умовах лікуються звичайні українці.

"Ні, друже, так не повинно бути! Давай, будь ласка, по швидкій в звичайну лікарню. Тоді подивимося, як ти будеш себе нормально почувати і говорити всім "спасибі", – сказав медик.

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