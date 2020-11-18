Екс-нардеп Надія Савченко згадала події, які відбувалися на Євромайдані

За її словами, вона "своїми очима" бачила людей, які під час подій Євромайдану першими почали стрілянину в центрі Києва.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона додала, що може намалювати по пам'яті фотопортрет людини, яка вистрілила першою і навіть в змозі описати машину, на якій вона приїхав.

"Якщо говорити про те, чи є у мене розуміння, хто, коли і як проніс зброю. Я бачила своїми очима цих людей, які перші почали стріляти. Я говорила про це в слідчому управлінні у справах Майдану. Я не знаю їхніх імен, я бачила їхні обличчя. Я якось можу намалювати по пам'яті їх фотопортрет, я описала машину. Я сказала, звідки пролунали перші постріли саме в той день... Але і до того в районі консерваторії я чула, але тоді було багато вибухів, пожеж", - заявила Савченко.

Також раніше повідомлялося, що Савченко вважає начебто Зеленський розпустить уряд і, можливо, створить певний коаліційний уряд, щоб зберегти стабільність влади і "не отримати Майдан восени".

Вона наголосила, що суспільство в Україні стало радикалізованим і наразі поділяється на тих, хто за "армію, мову і віру" і тих, хто підтримує ідеологію "за побєду, дєди воєвалі".

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