Заступник голови МОЗ Ірина Микичак пояснила свою пропозицію до підприємців, щоб ті йшли працювати в лікарні
Як передає Politeka.net, свій коментар чиновниця дала в ефірі "5 каналу"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За її словами, це була не пропозиція, а прохання.
"Я звернулася до нашим підприємцям з проханням, а не пропозицією, тому що я знаю, що відбувається в наших лікарнях. І не тільки до підприємців. Наші лікарні страждають від нестачі робочих рук", - пояснила Микичак.
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Також чиновниця зазначила, що українці не до кінця розуміють поточну епідеміологічну ситуацію в країні.
"Може настати такий момент, коли всім потрібно буде одягнути білий халат і піти в лікарню, щоб допомагати один одному", - зазначила заступник міністра.
Нагадаємо, під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила, що українські лікарні можуть забезпечити тимчасовими робочими місцями підприємців, які зазнають збитків у зв'язку з введенням карантину вихідного дня.
Зазначимо, що станом на 18 листопада за весь час епідемії в Україні зареєстровано вже 570 153 інфікованих/хворих. 259 079 з них одужали, 10 112-померли.
Нагадаємо, Борис Тізенгаузен розкритикував владу за введення карантину вихідного дня.
Як повідомляла Politeka, деякі українські міста відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня.
Також Politeka писала, що у Харкові на ринку "Барабашово" розповіли, як зміниться їх графік після введення карантину вихідного дня.