В одній з українських лікарень катастрофічна нестача кисневих апаратів

Так, в одній з районних лікарень батько помер, віддавши свій кисень хворому коронавірусом синові. Про цю трагедію написала на своїй сторінці у Facebook волонтер Дана Ярова.

Діагноз коронавірус поставили і батькові, і синові, а кисень кожному з них давали всього на 15 хвилин в день.

"Батько відмовився від своїх 15 хвилин на день на користь сина. Батько помер, сина продовжують лікувати. Тільки от не знаю, за померлого батька йому дадуть ще 15 хвилин кисню або вже ні", – написала вона.

Крім того, волонтер сама пережила важку форму вірусу, тому розповіла про свої відчуття під час хвороби. Вона згадала, що у неї було задуха і дівчина не могла позбутися відчуття, що наступного разу може перестати дихати.

"На підкірці все одно був цей моторошний страх, що наступного разу ти можеш не вдихнути. Я задихалася настільки, що не могла розмовляти. А тепер уявіть людину, яка задихається добу і йому на 15 хвилин дають подихати киснем. Це просто Гестапо, Освенцим в чистому вигляді... Ви, влаштували геноцид нації", - заявила вона, звертаючись до членів пропрезидентської партії"Слуга народу".

Дана також розповіла про те, що проблемою закупівлі кисневих концентраторів займається волонтер Леся Литвинова. Вона закликала всіх допомогти Лесі в закупівлі необхідного медобладнання:

"і це найкраще що ви можете зробити на сьогоднішній день. Адже ми ще навіть не вийшли на плато стабілізації зростання захворюваності. Ми тільки ростемо".

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