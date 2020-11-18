Український журналіст і блогер Айдер Муждабаєв жорстко висловився на адресу тих, хто протестував під Радою проти ослаблення карантину

Акцію протесту він назвав "мітингом безсмертних", про що написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Він типу за "ФОПи без касових апаратів" (окрема тема, бо це один зі способів для великих компаній не платити податків), а насправді це мітинг вбивць, мітинг за хворобу і смерть. Тому мінімум половина учасників щільно стоять і дихають один на одного взагалі без масок або в масках під носами. Ці умовні люди – ідіоти, яким місце не в бізнесі і на мітингах, а в психлікарні", – зазначає він.

При цьому Муждабаєв не приховує своє ставлення до таких людей.

"Люто ненавиджу тупих і активних, особливо коли вони свідомо несуть загрозу життю і здоров'ю інших. Якщо чесно, таких треба заарештовувати й ізолювати десь в окремих "місцях для безсмертних" до закінчення епідемії, тому що вони і є епідемія".

Слова блогера, у якого понад 70 тисяч підписників, викликали неоднозначну реакцію. Одні підтримали автора, інші виступили на захист протестувальників:

"У людей відбирають можливість спокійно існувати. Питання ж не тільки в РРО. Це початок кінця епохи єдиного податку. Ризик втратити засоби до існування великий. Тому і протестують", "впевнений ковідіот - це найгірше, що було в 2020 році", "підтримую, більш того є інформація що частина цих типу "ФОПів" звезені за гроші і співпрацюють з колишніми можновладцями, мета проста, не домогтися якогось результату в послаблення для ФОПів, а показати телевізійну картинку у вигляді політичних очок і особистого піару", "все вірно сказано! Тупість сьогодні в тренді", " Захворівши вірусом, шанс померти 3-4%, а залишившись без засобів існування, шанс померти від голоду близько 100%... Ідіотами в даній ситуації є парламентарії, які, замість піти назустріч малому бізнесу в часи великої кризи, закручують гайки для нього".

Нагадаємо, карантин посилять по-максимуму, потрапити в кафе і ТРЦ буде неможливо.

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