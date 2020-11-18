Може потрібно прислухатися до поради лікаря?

Заслужений лікар України Борис Тодуров розповів, як не стати жертвою "китайського" вірусу



Як передає Politeka.net, зі зверненням до українців він виступив в ефірі телеканалу " НаШ "( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його слова, в Україні на даний момент дійсно катастрофічна ситуація з епідемією. Тодуров попередив, що навіть надкваліфіковані лікарі не завжди в силах врятувати людину від вірусу.

Лікар підкреслив, що ігноруючи карантинні обмеження люди наражають себе на небезпеку.

"Одягніть ці чортові маски і носіть їх не знімаючи, якщо ви виходите на вулицю. Мийте руки. Не ходіть ні в які громадські місця. Ви піддаєте себе сьогодні смертельному ризику. Це вже не жарти! Сьогодні ховають людей без панахид і відспівувань у пластикових пакетах", - попередив лікар.

За його словами, елементарне виконання карантинних заходів може зберегти вам життя.

"Я сьогодні звертаюся до всіх жителів України. Будь ласка, побережіть себе!",- заявив лікар.

Зазначимо, що станом на 18 листопада за весь час епідемії в Україні зареєстровано вже 570 153 інфікованих/хворих. 259 079 з них одужали, 10 112-померли.

Нагадаємо, Борис Тізенгаузен розкритикував владу за введення карантину вихідного дня.

Як повідомляла Politeka, деякі українські міста відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня.

Також Politeka писала, що у Харкові на ринку "Барабашово" розповіли, як зміниться їх графік після введення карантину вихідного дня.