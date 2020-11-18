На 85-му році пішов з життя знаменитий театральний режисер Роман Віктюк

Як передає Politeka.net , реакція деяких українців на його смерть була незвичайною.

Річ у тому, що в 70-роках режисер виїхав з України і продовжив свій творчий шлях в РФ.



Багато хто вважає таке рішення Віктюка зрадою.

Так, представник 13 запасного батальйону ДУК" Правий сектор", журналіст, публіцист і блогер Олексій Бик здивувався скорботи співвітчизників по режисеру.

"Всенародний плач за режисером Романом Віктюком, що від великої любові до України жив, працював і помер у Москві. Люди, ви що, п'яні?",- написав він на своїй сторінці в Facebook.