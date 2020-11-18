На 85-му році пішов з життя знаменитий театральний режисер Роман Віктюк
Як передає Politeka.net, реакція деяких українців на його смерть була незвичайною.
Річ у тому, що в 70-роках режисер виїхав з України і продовжив свій творчий шлях в РФ.

Багато хто вважає таке рішення Віктюка зрадою.
Так, представник 13 запасного батальйону ДУК" Правий сектор", журналіст, публіцист і блогер Олексій Бик здивувався скорботи співвітчизників по режисеру.
"Всенародний плач за режисером Романом Віктюком, що від великої любові до України жив, працював і помер у Москві. Люди, ви що, п'яні?",- написав він на своїй сторінці в Facebook.

А лідер радикальної групи "Братство" Дмитро Корчинський зазначив, що не бачив жодної вистави Віктюка, але не сумнівається в його таланті.

"Сім років московської військової агресії проти його батьківщини він продовжував жити в Москві, продовжував у московських театрах ставити московські вистави для московитів. Може добре, що помер?", - поцікавитися Корчинський.

Реакція на його пост була двоякою:

"На мою думку занадто нахабно пан Дмитро написав. Добре коли людина живе. Не ви, пане Дмитре, дали життя Роману Віктюку, не радійте його смерті. Ми всі під Богом ходимо. Тарас Григорович Шевченко народився в Україні, а помер у Росії. Писав і на тій і тій мові. Але залишився в серцях людей великим Кобзарем", "Що був, що не було! Якось так", - писали в коментарях.



А ось Ірина Білокінь, яку всі знають як "маму Вєрки Сердючки", досі оплакує українського режисера у своєму мікроблозі.

"Багато можна писати, Але сльози заважають.....",- йдеться у підписі до спільного знімка Романа Віктюка з Андрієм Данилком.

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Відомо, що офіційна церемонія прощання з легендарним режисером відбудеться в Москві, а поховають його на батьківщині, у Львові.

Нагадаємо, Віктюк закликав жителів Донбасу замислитися, де їхня батьківщина

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