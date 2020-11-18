Багато хто вважає таке рішення Віктюка зрадою.
А лідер радикальної групи "Братство" Дмитро Корчинський зазначив, що не бачив жодної вистави Віктюка, але не сумнівається в його таланті.
Реакція на його пост була двоякою:
"На мою думку занадто нахабно пан Дмитро написав. Добре коли людина живе. Не ви, пане Дмитре, дали життя Роману Віктюку, не радійте його смерті. Ми всі під Богом ходимо. Тарас Григорович Шевченко народився в Україні, а помер у Росії. Писав і на тій і тій мові. Але залишився в серцях людей великим Кобзарем", "Що був, що не було! Якось так", - писали в коментарях.
А ось Ірина Білокінь, яку всі знають як "маму Вєрки Сердючки", досі оплакує українського режисера у своєму мікроблозі.
"Багато можна писати, Але сльози заважають.....",- йдеться у підписі до спільного знімка Романа Віктюка з Андрієм Данилком.
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Відомо, що офіційна церемонія прощання з легендарним режисером відбудеться в Москві, а поховають його на батьківщині, у Львові.
Нагадаємо, Віктюк закликав жителів Донбасу замислитися, де їхня батьківщина
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