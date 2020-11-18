Як передає Politeka.net, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.
Чиновник підкреслив, що завдяки таким QR-кодам влада зможе масово надсилати повідомлення людям, якщо вони перебували в закладі, де була заражена людина.
Нагадаємо, перед голосуванням у Раді виступив прем'єр Денис Шмигаль, який закликав депутатів не скасовувати рішення Кабміну. За його словами, результати введення нових обмежень дадуть результат вже через три тижні.
Раніше ми повідомляли, що на думку політолога Валентина Гладких локдаун був би найкращим рішенням в Україні, але ми собі не можемо його дозволити.
"Але карантин вихідного дня реально скоротить кількість контактів між людьми. І таким способом можна взагалі вирішити проблему", - упевнений експерт.
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