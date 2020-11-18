В Україні планують запровадити нові правила щодо відвідування публічних місць



Як передає Як передає Politeka.net , про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в уряді розробили цифрові рішення для боротьби з епідемією в Україні.

Одним з них є використання QR-коду для відвідування публічних місць.



Чиновник підкреслив, що завдяки таким QR-кодам влада зможе масово надсилати повідомлення людям, якщо вони перебували в закладі, де була заражена людина.